[포토] 한국인정지원센터, 한국인정평가원으로 사명 변경 '글로벌 산업 환경에 능동적으로 대응할 것'

(재)한국인정지원센터가 9일(월) 기관명을 한국인정평가원으로 변경했다고 발표했다.

이번 명칭 변경은 인정평가 기능의 전문성을 강화하는 한편, AI 및 윤리경영 등 급변하는 글로벌 산업 환경에 능동적으로 대응하기 위한 전략적 결정이다.

한국인정평가원은 1995년 (사)한국품질환경인증협회로 출발해 지난 30여 년 간 ISO 경영시스템 인정기구로서 국가 인증 생태계의 중추적 역할을 수행해 왔다.

인증기관의 역량을 평가하고 자격을 부여함으로써, 우리 기업들이 발급받은 인증서가 해외 시장에서도 차별 없이 통용될 수 있도록 '글로벌 신뢰의 사슬'을 연결하는 것이 인정기구의 역할이다.

또한, 국제표준화기구(ISO) 체계에 따라 인증기관이 기업에 품질·환경·안전 등 인증을 내줄 수 있도록 자격을 보증하고 있다.

전민영 한국인정평가원장는 “지난 30년의 신뢰를 바탕으로 글로벌 공신력을 갖춘 인정기구로서 제2의 도약을 시작하겠다”고 강조했다.

