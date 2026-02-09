우 의장 "설 전 12일 본회의서 한복 착용 제안…정치권 화합 보이는 계기"

우원식 국회의장은 9일 "설을 앞두고 열리는 12일 본회의에 의원님들의 한복 착용을 제안한다"고 말했다.

우 의장은 이날 오후 열린 국회 본회의에서 이같이 말하며 "한복은 우리의 정체성과 가치를 담은 소중한 문화유산이자 세계적으로도 아름다움과 그 고유성을 인정받고 있는 한류의 대표적 상징으로 자리매김되고 있다"고 했다.

우원식 국회의장이 지난 5일 서울 여의도 국회 사랑재에서 신년 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

이어 "2월 12일 본회의에서 한복을 함께 착용하면 우리 역사와 문화를 계승하는 뜻깊은 모습이 될 것"이라며 "작년 한가위 직전 본회의에서 제안드려 많은 의원님들이 동참해주셨고 한복의 아름다움과 좋은 취지 덕분에 큰 화제가 되기도 했다"고 말했다.

그러면서 "다만 작년 한가위에선 모든 정당이 함께하지 못한 점은 아쉬웠다"며 "그래서 이번에 원내 제정당 지도부에 모두 연락했는데 이번엔 다른 이견이 없었다"고 언급했다.

우 의장은 "국회의원 모두가 한복을 함께 입는 것은 격한 갈등과 또 정치 현실 속에서도 정치권의 화합과 국민 통합 의지를 국민 앞에 보여주시는 아주 좋은 계기, 사례가 될 것"이라며 "앞으로 우리나라의 큰 명절인 한가위와 설 명절 전의 마지막 본회의에서는 한복을 입는 것으로 하면 좋겠다는 제 희망도 함께 전한다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

