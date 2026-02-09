검색

[속보] 조국의 경고…“코스피 5000 과실, 국민에 안 닿으면 정치 실패”

박윤희 기자 pyh@segye.com

최고위서 “이재명 정부, 조국혁신당 지적에 귀 기울여야”
조국혁신당 조국 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
조국혁신당 조국 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

 

조국혁신당 조국 대표는 9일 “코스피 5000의 과실이 국민 대다수에게 닿지 못한다면 이는 정치의 실패”라고 단언했다.

 

조 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 모두발언에서 “우리 경제를 생각하면 코스피 5000이 떠오른다”며, “AI·로봇·반도체나 이차전지 등에 자금이 몰리고 성과급이 넘치지만 그 온기가 제조업 전반과 중소기업에는 퍼지지 못하고 있다”고 말했다. 이어 “높아지는 수치와 우상향 그래프에 시선을 빼앗긴 사이 공장은 문을 닫고, 노동자들은 장갑을 벗고 있다”고 강조했다.

 

조 대표는 “한국경제인협회가 매출액 기준 600대 기업을 조사한 2월 기업경기실사지수 전망치는 93.9”라며 “100 미만이면 기업은 경기 악화를 예상한다는 뜻”이라고 밝혔다. 2022년 4월부터 47개월째 100을 밑돌고 있다면서다. 그는 “제조업 BSI는 더 심각해 88.1에 불과했다”며, “이대로 놔두면 불평등 양극화가 심해져 고질이 될 것”이라고 우려했다.

 

자산시장 호황을 위한 정책 기조 전환, 가용 정부 지원금과 대출 프로그램의 확대 그리고 불공정 거래 관행 뿌리 뽑기와 산업구조 재편 박차 등을 조 대표는 주문했다. 이 대목에서 ‘코스피 5000’의 과실이 국민 대다수에 닿지 못하면 정치 실패라고 강조한 그는 “이재명 정부가 조국혁신당의 지적에 귀 기울이고 대책을 마련해주기를 바란다”고 당부했다.


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

