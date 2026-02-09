대만 공항서 제주발 티웨이 여객기 바퀴 빠져…인명피해 없어

대만에서 8일(이하 현지시간) 티웨이항공 여객기 착륙 중 바퀴가 빠지는 사고가 났으나 인명피해는 없었다고 현지 매체들이 보도했다.



9일 대만 중시신문망 등에 따르면 제주에서 출발한 티웨이항공 여객기 TW687편(보잉 737-800)이 전날 오후 3시 52분께 대만 타오위안 국제공항에 착륙하는 과정에서 우측 바퀴가 이탈하는 사고가 발생했다.

대만 공항 착륙 중 바퀴 빠진 티웨이항공 여객기. 독자 제공 사진 전재한 중시신문망 캡처

여객기는 2분 뒤 안전하게 정차를 완료했으며 탑승 인원은 모두 무사한 것으로 알려졌다.



다만 공항 측은 사고 수습을 위해 북측 활주로를 폐쇄하고 활주로 표면에 이상이 없는지 등을 점검했다.



이로 인해 3편의 항공기가 연료 부족을 이유로 국제 공용 조난 신호인 '메이데이'(MAYDAY) 우선 착륙을 요청하기도 했다.

해당 항공기 3편은 관제 시스템의 유도에 따라 모두 안전하게 착륙했다.



활주로 폐쇄로 인한 출발·도착 지연 등의 영향을 받은 항공편은 총 14편으로 집계됐다.



1시간 40분여 만인 오후 5시 35분께 정상 이착륙이 재개됐다.

