경기 광주시, 2026년 공공도서 3만1000권 확충…27곳 도서관 하루 평균 6000명 이용

경기 광주시가 올해 시비 6억6000만원을 투입해 3만1000권의 공공도서를 확충한다고 9일 밝혔다.

시에 따르면 이번 사업은 시민들이 책을 보다 가깝게 접할 수 있는 환경을 조성하고 도시 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 시는 도서 구입 예산 전액을 지역 서점에서 사용해 지역경제 활성화에도 힘을 보탤 예정이다.

경기 광주시의 한 공공도서관 실내 모습. 광주시 제공

현재 시는 공공도서관 10곳과 작은도서관 6곳, 스마트도서관 11곳을 운영 중이다. 이곳에는 총 93만여점의 도서·자료가 갖춰졌다. 또 전자도서 16만여점과 오디오북 6000여점, 전자잡지 200여종이 제공된다.

지난해 광주시 지역 도서관의 하루 평균 이용자는 약 6000여명, 도서 대출량은 5000여권이었다.

시 관계자는 “도서 확충은 시민 수요를 반영한 맞춤형 투자로 세대와 계층을 아우르는 독서 환경 조성에 초점을 맞췄다”며 “도서관별 특성을 살린 분야별 특화 도서를 늘려 차별화된 지식 서비스를 제공할 계획”이라고 말했다.

