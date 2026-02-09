대구 동구, ‘신서혁신 먹거리골목’ 홍보 뮤직비디오 배포

대구 동구는 신서혁신도시 내 상권 활성화와 정주여건 개선을 위해 ‘신서혁신 먹거리골목’ 홍보 뮤직비디오를 제작∙배포했다고 9일 밝혔다.

‘아침부터 밤까지 즐겁고 맛있는 하루’를 주제로 중독성 있는 노래와 먹거리 골목 카페, 음식점, 베이커리 등을 배경으로 제작했다. 특히, 영상을 상인회에 무상으로 배포해 각 점포에서 사회관계망서비스(SNS)와 매장 스크린 등을 통해 자유롭게 활용할 수 있도록 했다.

신서혁신 먹거리골목 홍보 비디오 캡처. 대구 동구 제공

영상은 대구 동구 공식 유튜브 ‘팔공티비’에서 볼 수 있다. 영상 홍보를 위해 영상 연결 정보무늬(QR)코드를 인쇄한 일회용 앞치마 1만5000장을 제작해 배부했다.

김계환 신서혁신 먹거리골목 상인회 회장은 “먹거리 골목이 지속적으로 부흥하고 혁신도시의 자랑이 될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 했다.

윤석준 동구청장은 “이번 사업은 단순한 홍보를 넘어 지역 상인들과 행정이 한마음으로 정주여건을 개선해 나가는 데 의미가 있다”며 “신서혁신 먹거리골목이 북적이는 대구의 명소로 거듭날 수 있도록 현장 중심의 행정 지원을 이어가겠다”고 말했다.

