다카이치 "구체적 개헌안 논의 희망…야스쿠니 환경정비 노력"

다카이치 사나에 일본 총리가 8일 집권 자민당의 압승이 확실해진 상황에서 헌법 개정과 관련해 "자민당의 당론"이라며 의욕을 나타냈다.



9일 교도통신 등 현지 언론에 따르면 다카이치 총리는 전날 민영 방송에 출연해 이같이 언급하고 "헌법 개정안은 각 당이 준비하고 있다"며 "구체적 안을 확실히 헌법심사회에서 심의할 수 있게 된다면 감사할 것"이라고 말했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 8일 중의원 선거(총선)에서 승리한 집권 자민당 후보 이름 위에 꽃을 붙이고 있다. 로이터연합뉴스

자민당은 이번 총선에서 중의원(하원) 전체 465석 중 개헌안 발의가 가능한 310석을 웃도는 316석을 얻었다. 연립 여당 일본유신회 의석수를 합하면 352석이다.



자민당은 헌법심사회장 자리를 야당에서 되찾아 와 개헌 논의에 한층 속도를 낼 것으로 전망된다. 자민당은 자위대 존재를 헌법에 명기하고, 긴급사태 조항 등을 담는 내용의 개헌을 추진해 왔다.



다카이치 총리는 핵무기 보유·제조·반입을 금지한 비핵 3원칙 재검토에 대해서도 부정하지 않았다고 교도통신이 전했다. 그는 엄중한 안보환경을 고려해 핵무기 '반입 금지' 규정을 바꾸려는 것으로 알려졌다.



그는 3대 안보 문서 조기 개정을 언급하면서 비핵 3원칙과 관련해 "최종적으로 어떤 표현을 사용할지 모르겠다"고 말했다.



또 살상력이 있는 무기 수출 규제 완화에 대해서는 "우호국, 뜻을 같이하는 나라가 국민을 지키는 것이라면 이전(수출)해도 좋다는 전제로 논의하고 있다"고 전했다.



다카이치 총리는 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사 참배와 관련해서는 "우선 동맹국과 주변 국가들에 제대로 이해를 얻어야 한다"며 "환경을 정비하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.



다만 그는 '환경 정비'가 어떤 의미인지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.



다카이치 총리는 아베 신조 전 총리가 2013년 야스쿠니신사를 참배했을 때 미국 측 반응에 대해서도 언급하면서 "미국과 사전에 조율했지만 조 바이든 당시 부통령으로부터 불만이 나왔다"고 설명했다.



다카이치 총리는 2024년 9월 자민당 총재 선거 당시 "야스쿠니신사는 매우 소중하게 생각해 온 장소"라며 총리가 될 경우에도 참배를 지속하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.



하지만 총리 취임 후인 작년 10월 야스쿠니신사 가을 예대제(例大祭·제사) 때는 참배하지 않고 공물 대금을 사비로 봉납했다.



다카이치 총리는 전날 NHK에 출연해서는 "제가 꼭 심판받고 싶었던 것은 경제 재정 정책을 크게 전환하는 책임 있는 적극재정"이라며 "특히 위기관리 투자와 성장 투자를 확실히 추진해 나갈 것"이라고 말했다.



그러면서 이번 자민당 공약에도 들어가 있다며 적극재정 정책에 대한 추진 의지를 밝혔다.



그는 조만간 출범될 2차 다카이치 내각 각료진과 관련해서는 "지금 각료들은 좋은 팀이라고 생각한다"며 "모두가 정말 열심히 일하고 결과를 내고 있는 만큼 바꾸려는 생각은 없다"고 말했다.



다만 연립 여당인 일본유신회가 각료 후보를 낸다면 "(각료 교체가) 생각해 볼 문제일 것"이라고 덧붙였다.



그는 식품 소비세 감세 관련 공약과 관련해서는 "논의를 가속하고자 한다"고 말했다.



그는 이번 총선으로 중의원은 여당이 압도적인 다수 의석을 차지하게 됐지만 참의원(상원)은 여전히 여소야대인 상황인 데 대해 "야당이 동의할 수 있는 부분은 협력해 주기를 호소한다"고 밝혔다.



다카이치 총리는 압승이 예상되는 출구조사 결과가 나온 뒤 자민당 본부로 이동해 당직자들과 시간을 함께했다.



한편, 다카이치 총리는 총선 전 자신을 공개 지지한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 감사의 뜻도 밝혔다.



그는 총선 대승이 확정된 이날 0시 30분께 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 영어와 일본어로 올린 글에서 "트럼프 대통령의 따뜻한 말씀에 진심으로 감사드린다"고 적었다.



그러면서 "올봄 백악관을 방문해 일미 동맹을 더욱 강화하기 위해 함께 추가 대응을 진행할 수 있기를 고대한다"며 "우리 동맹의 잠재력은 무한대"라고 덧붙였고 트럼프 대통령이 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글을 첨부했다.



트럼프 대통령은 지난 5일(현지시간) 트루스소셜에서 일본의 총선거를 거론하며 "다카이치 총리는 자신이 강력하고 힘세며 현명한 지도자이며 자기 나라를 진심으로 사랑한다는 점을 이미 입증했다"면서 다카이치 총리에 대한 지지 의사를 밝혔다.

