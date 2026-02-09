내일 與의총 '합당분수령'…정청래, 거센 반발 속 '출구' 찾을까

더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논란이 10일 열리는 민주당 의원총회에서 분수령을 맞을 전망이다.



정청래 대표가 의총에서 의견 수렴 뒤 최종입장을 정리하기로 한 만큼 의총에서 표출될 의원들의 목소리가 정 대표의 결단에 큰 영향을 미칠 것으로 관측된다.

더불어민주당 정청래 대표와 이언주 최고위원이 9일 국회에서 열린 최고위원회의 도중 대화하고 있다. 연합뉴스

박수현 수석대변인은 9일 기자들과 만나 "의총에서 의견을 폭넓게 수렴하고 이를 토대로 최고위원회의에서 합당 추진 여부를 결론 내겠다"고 밝혔다.



일단 표면적으로는 정 대표가 추진하는 '지방선거 이전 합당'에 반대하는 목소리가 찬성보다 크게 들리는 형국이다.



이언주 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "우리 당 초선, 재선, 다선 의원들 다수의 반대와 우려가 있는 상황"이라며 "싫다는 결혼에 강제로 당사자를 끌고 갈 수는 없는 일 아니겠느냐"고 말했다.



박홍근 의원은 KBS 라디오에서 "정 대표가 '지방선거 전에 강행하겠다'고 원론적인 입장을 고수할 수 있지만, 그 가능성은 이제 매우 작아졌다"며 "정 대표가 애초 일을 잘못 풀기 시작하면서 문제가 생겼던 것"이라고 지적했다.



이재명 대통령의 대장동 사건 변호인 출신인 이건태 의원은 YTN 라디오에서 "현시점에서 합당을 추진하는 것에 반대가 훨씬 많은 것 같다"며 "반대가 많은 상황에서 무리하게 합당을 추진하는 것은 득보다 실이 크다"고 언급했다.



당내 친명(친이재명)계 모임인 더민주전국혁신회의는 논평을 내고 "합당 제안이 당 안팎의 혼선과 중도층 이탈을 키우고 있다"며 "당 지도부는 탈선한 '당권 기관차'의 폭주를 멈추고 국정을 책임지는 여당의 자리로 돌아가야 한다"고 주문했다.



이러한 흐름이 의총에서도 이어진다면 정 대표가 애초 계획대로 합당을 밀어붙이기 어려울 것이라는 관측이 나온다.

이재명 대통령이 지난 6일 창원 성산구 창원컨벤션센터에서 열린 '경남의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더구나 이 대통령이 여당의 2차 종합특검 후보 추천에 질타성 반응을 내놓은 것으로 알려지면서 당청 이상 기류가 감지된 상황도 정 대표로선 당초 구상을 유지하는 데 부담이 될 요인으로 꼽힌다. 당 대표로서 친명계가 반대하는 '지선 전 합당'을 무리하게 밀어붙이기 어려울 것이란 분석이다.



이에 정 대표가 '지방선거 이후 합당' 등 일종의 출구를 모색할 수 있다는 관측이 뒤따르고 있다.



합당 논의 과정에서 통합의 당위성은 확인된 만큼 정 대표가 합당을 장기 과제로 선정하고, 일각에서 요구한 합당 관련 논의 기구를 구성해 지방선거 이후로 논의를 이어갈 수 있다는 것이다.



다만 선거 승리를 위해 합당이 필요하다고 보는 정 대표가 지방선거 전 합당 추진을 그대로 밀어붙일 가능성 역시 완전히 배제할 수는 없다.



정 대표는 합당 반대만큼 찬성 의견도 만만치 않다고 인식하는 것으로 보인다.



박 수석대변인은 MBC 라디오에서 "정 대표는 지금까지 들었던 의원들의 의견에 대해 '약간의 온도 차이는 있지만 흐름을 파악하는 데 무리가 없다'고 했다"며 "큰 차이가 없는 팽팽한 정도의 의견들이 있다"고 말했다.



앞서 정 대표가 합당을 결정할 때 당원 의견도 반영하겠다는 의지를 거듭 피력한 점도 일부 의원들의 반대 속에서 당심(黨心)을 내세워 합당을 추진할 여지를 열어둔 것이라는 분석이 나온다.



합당 무산 시 '후폭풍'도 정 대표가 고려 중인 사안일 수 있다. 지방선거를 앞두고 선제적으로 제안한 합당론이 무위에 그칠 경우 리더십에 타격을 받으며 당내 입지가 좁아질 가능성이 없지 않다.

<연합>

