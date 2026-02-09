국힘, 與 '특검추천' 논란에 "공정한 수사 아닌 정치특검 자백"

국민의힘은 9일 더불어민주당 정청래 대표가 2차 종합특검 후보 인사 검증을 둘러싼 논란 끝에 이재명 대통령에게 사과한 것을 두고 "특검 후보 추천 기준은 이 대통령 심기였느냐"고 비판했다.

더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)가 9일 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 이동하다 2차 종합특검에 전준철 변호사 추천 논란에 대한 이성윤 최고위원(왼쪽)의 유감 발언에 대한 황명선 최고위원(가운데)의 항의를 듣고 있다. 이날 민주당 최고위에서는 조국혁신당과의 합당을 둘러싼 당 지도부 간 확전을 자제하는 모습이었지만, 전준철 변호사 추천 논란을 두고 최고위원들의 또 다른 갈등이 표출됐다. 연합뉴스

박성훈 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 "국민의 상식으로는 도저히 납득할 수 없는 일이 벌어졌다"며 이같이 밝혔다.



박 수석대변인은 "문제의 특검 후보는 다름 아닌 '불법 대북 송금 사건'에서 이 대통령을 궁지에 몰아넣은 쌍방울 측 전준철 변호사"라며 "대통령이 불쾌감을 드러냈다고 알려지자 친명계는 배신이자 반역이라며 정 대표를 공격했고, 정 대표는 '인사 검증 실패로 대통령께 누를 끼쳐 죄송하다'며 고개를 조아렸다"고 말했다.



이어 "사상 최대 규모의 3대 특검을 밀어붙이고도 모자라 2차 종합특검까지 강행하더니 민주당 스스로 공정한 수사를 위한 특검이 아니라 정치 특검임을 자백한 꼴"이라며 "말로는 특검의 생명이 정치적 중립성이라 외치면서 정작 후보 추천 기준은 이 대통령의 심기였단 말이냐"고 꼬집었다.



송언석 원내대표도 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령의 변호인은 국회의원도, 장관도, 금감원장도, 유엔대사도 되고 요직을 다 꿰차고 있는데 대통령에게 불리하게 증언한 사람을 변호한 것이 공직 결격 사유인가"라고 반문했다.



김기현 의원도 페이스북에 "특검은 성역 없는 수사를 위해 중립적이어야 마땅함에도 대통령은 오직 '나를 지켜줄 사람인가, 아니면 나를 공격할 사람인가'라는 잣대 하나로 특검을 낙점했다"며 "이것은 특검이 아니라 대통령 개인의 안위와 반대진영 숙청을 위한 졸개일 뿐"이라고 썼다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지