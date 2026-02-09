경찰, ‘13가지 의혹’ 김병기 의원 소환 통보…“출석일정 조율 중”

경찰이 최근 각종 비위 의혹으로 수사 중인 무소속(전 더불어민주당) 김병기 의원에 대해 소환 통보한 것으로 나타났다.

9일 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원에 대한 소환 통보를 하고 현재 출석 일정을 조율 중이다.

무소속(전 더불어민주당) 김병기 의원. 뉴스1

다만 김 의원을 둘러싼 의혹이 워낙 여럿인 터라 소환조사는 수차례 이뤄질 것으로 예상되는 상황이다.

최근 경찰이 ‘1억 공천헌금’ 의혹 관련 강선우 의원과 김경 전 서울시의원에 대한 구속영장을 신청한 가운데 비슷한 시기 의혹이 불거진 김 의원의 경우 소환조차 하지 않은 데 대해 경찰의 수사 의지를 의심하는 목소리가 계속 나왔다.

박정보 서울경찰청장은 이날 정례간담회에서 이와 관련해 “(김 의원의 경우) 조사할 게 워낙 많다. 소환 자체가 의미있는 건 아니지 않나. 조사를 하는 게 중요하다”고 했다.

김 의원이 받고 있는 의혹은 공천헌금 수수, 차남 숭실대 편입 개입, 차남 취업청탁, 배우자의 동작구의회 법인카드 유용 및 수사 무, 항공사 호텔 숙박권 수수·의전 요구, 쿠팡 이직 전 보좌관 인사 불이익 요구·고가 식사, 보좌진 텔레그램 대화 내용 무단 탈취 등이다.

