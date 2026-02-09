갤럭시아에스엠, 테크노짐 ‘샌드 스톤’ 컬렉션 공개… 웰니스 공간 디자인 확장

샌드 스톤 컬렉션으로 구현한 테크노짐 프리미엄 웰니스 공간

갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)을 통해 국내에 전개되고 있는 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐이 신규 마감 컬렉션 ‘샌드 스톤(Sand Stone)’을 선보이며 프리미엄 웰니스 시장 공략에 나섰다.

샌드 스톤 컬렉션은 사용자의 체력과 움직임을 분석해 개인 맞춤형 근력 훈련을 제공하는 AI 기반 스마트 근력 운동 기구 바이오스트렝스, 테크노짐 체크업, 아티스 라인, 퍼스널 툴, 필라테스 리포머 테크노짐 리폼 등 주요 제품군 전반에 적용된다. 기능 중심의 운동 기구를 넘어, 주거 및 상업 공간과 자연스럽게 어우러지는 디자인과 소재를 통해 웰니스 공간을 하나의 ‘공간 경험’으로 확장한 것이 특징이다.

이번 컬렉션에는 천연 운모와 재활용 플라스틱을 결합한 신소재를 적용해 석재 질감을 구현했으며, 메탈라이즈드 티타늄 프레임과 천연 원목 디테일을 더해 절제된 고급스러움을 강조했다. 사용자가 직접 접촉하는 부위에는 클레이 소재를 적용해 촉감과 사용 경험을 개선했다.

샌드 스톤은 홈짐은 물론, 고급 호텔, 하이엔드 레지던스, 프리미엄 피트니스 클럽 등 상업용 웰니스 공간까지 폭넓게 적용 가능하도록 설계됐다. 일관되고 정제된 미학을 통해 건축가와 인테리어 디자이너는 차별화된 공간을 구현할 수 있으며, 브랜드 아이덴티티 강화, 고객 경험 개선, 공간의 인지 가치 제고라는 실질적인 효과를 동시에 기대할 수 있다. 각 공간은 품질과 세련미, 그리고 웰니스 중심 철학을 전달하는 하나의 메시지가 된다.

테크노짐 코리아 이반석 대표는 “최근 웰니스는 단순한 운동을 넘어 주거와 상업 공간 전반에서 경험으로 확장되고 있다”며 “샌드 스톤 컬렉션은 테크노짐의 기술력에 디자인과 소재 감성을 결합해, 홈짐은 물론 호텔과 프리미엄 웰니스 공간에서도 차별화된 가치를 제공하는 솔루션”이라고 말했다. 이어 “공간의 품격과 브랜드 가치를 동시에 높이고자 하는 다양한 파트너들의 수요가 지속적으로 확대될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

한편, 테크노짐은 롯데백화점 본점 에비뉴엘점, 신세계백화점 부산 센텀점, 현대백화점 판교점 등 주요 백화점 매장과 서울 강남구에 위치한 체험형 전시장 ‘테크노짐 센터 코리아’를 운영하며, 프리미엄 웰니스 솔루션을 선보이고 있다. 이를 통해 주거 공간은 물론 호텔·상업용 웰니스 공간을 위한 맞춤형 컨설팅과 체험 기회를 제공하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지