전남도, 재난 피해주택 신축 설계·감리비 50% 감면

전남도가 태풍과 집중호우 등 자연재난으로 주택 전파·반파 피해를 입은 도민의 신속한 주거 안정을 위해 재난 피해주택 신축 시 설계·감리비를 50% 감면한다.

전남도는 대한건축사협회 전남도건축사회와 이 같은 내용을 담은 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

재난 피해주택 신축 설계·감리비 50% 감면 업무협약. 전남도 제공

이번 협약은 태풍·집중호우 등 자연재난으로 주택이 전파·반파된 가구를 대상으로, 피해 지역과 관계없이 도 전역에서 동일한 기준의 지원을 받을 수 있도록 제도적 틀을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 전남도와 전남건축사회는 △재난 피해주택 신축 시 설계·감리비 50% 감면 △지원 대상자 발굴 및 행정 절차 간소화 △사업의 원활한 추진을 위한 상호 협력 등에 나선다.

전남도는 협약 체결에 앞서 전남건축사회와 사전 협의를 진행했으며, 올해 첫 이사회 논의를 통해 지역 건축사들의 적극적인 참여와 동참을 이끌어냈다고 설명했다.

문인기 전남도 건설교통국장은 “이번 협약을 통해 재난 피해 주민들이 보다 빠르게 일상과 주거를 회복할 수 있도록 민·관 협력을 한층 강화하겠다”며 “도민의 안전과 주거 안정을 최우선에 두고 재난 대응 체계를 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지