전세계로 퍼지는 ‘K컬처’…CJ가 선보인 밀라노 올림픽 코리아하우스

CJ가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 코리아하우스 홍보관에 ‘K푸드·콘텐츠·뷰티’(K컬처)를 다양하게 즐길 수 있는 체험 공간을 마련했다고 9일 밝혔다.

대한체육회가 운영하는 코리아하우스는 '팀 코리아'를 응원하고 지원하는 거점이자 스포츠를 통한 문화 교류의 장이다. 지난 파리 하계올림픽부터 대중에 개방됐으며, CJ는 대한체육회의 공식 후원사이자 코리아하우스의 타이틀 스폰서로 참여한다.

CJ가 이탈리아 밀라노 코리아하우스 홍보관에 ‘K푸드·콘텐츠·뷰티’를 함께 즐길 수 있는 체험 공간을 마련했다고 9일 밝혔다. CJ 제공

'데일리케이션'(Dailycation)을 주제로 꾸며진 코리아하우스는 밀라노 중심에서 한국의 일상을 경험할 수 있는 체험형 공간으로 구성됐다. 한국의 일상을 전세계에 소개한다는 취지다.

CJ 관계자는 “2024년 파리 코리아하우스에서 CJ의 다양한 브랜드를 알리는 그룹 홍보관과 ‘비비고’ 간편식을 선보이는 식음 부스를 운영한 경험을 바탕으로, 밀라노에서도 한국의 라이프 스타일을 담아낸 특별한 체험 공간을 마련했다”고 설명했다.

홍보관에 발걸음을 들이면 한강 편의점을 모티프로 한 ‘비비고’ 부스가 볶음면을 증정하며 방문객을 맞이한다. 이어서 한국의 대표적인 관광 명소를 콘텐츠 속에서 만나볼 수 있는 ‘CJ ENM’ 부스가 펼쳐진다. ‘CJ올리브영’ 부스의 ‘립 터치업 바’에서는 즉각적인 이미지 변신이 가능한 립 컬러 제품을 증정한다.

CJ는 2028년 LA 하계올림픽에서도 코리아하우스 참여를 이어갈 방침이다.

CJ 관계자는 “이번 밀라노 올림픽은 파리에 이어 다시 한 번 유럽에 한국 문화를 알릴 수 있는 소중한 기회”라면서 “‘K컬처’를 전 세계인의 라이프 스타일로 구현하는 통합 플랫폼 기업으로서 앞으로도 K웨이브 확산을 선도하는 역할을 지속할 것”이라고 말했다.

