“누가 봐도 에이스인데…” 신기루가 건강 프로그램 하차한 사연

방송인 신기루가 과거 건강 프로그램에서 하차하게 된 뜻밖의 이유를 공개해 웃음을 자아냈다.

최근 신기루는 유튜브 채널 ‘스튜디오 수제’에는 ‘풍자 기강 잡으러 달려온 신기루, 방송국 놈들 맛집 다 털었습니다’라는 제목의 영상에 게스트로 출연했다.

이날 신기루가 “나는 리포터 출신이다”라고 말하자 풍자는 “언니가 걷지를 못하는데 어떻게 리포터 출신이냐”며 농담을 던졌다. 이에 신기루는 “그래서 잘렸다”고 응수해 웃음을 유발했다.

이어 신기루는 건강 프로그램 출연 비화를 털어놨다. 그는 “‘내 몸 사용 설명서’, ‘나는 몸신이다’, ‘백세 누리쇼’ 등 건강 프로그램에서 누가 봐도 내가 에이스였다”며 “내 차례에 경고음이 울려야 하는데 안 울렸다”고 말했다.

특히 ‘지방과의 전쟁’ 편에서의 일화를 언급하며 “혈당 체크를 했는데 신애라 언니보다 내가 더 낮게 나왔다”고 밝혔다. 신기루는 “이상 신호가 떠야 하는데 너무 멀쩡했던 거다”라며 “결국 하차 통보를 받았다”고 말했다.

그는 “‘신기루가 생각보다 너무 건강하다’는 소문이 시사 교양 쪽에서 돌았다”며 “그 신에서는 내가 더 이상 할 게 없었다. 앉아 있는데 가시방석이었다”고 당시 상황을 전했다.

한편 풍자는 최근 27㎏ 감량에 성공했다고 밝혀 화제가 됐다. 그는 다이어트 과정에서 위고비, 삭센다 등 주사제의 도움을 받았지만, 그로 인해 심각한 부작용을 겪었다고 고백하기도 했다.

이에 신기루는 “나는 풍자씨 살 빼는 거 보고 솔직히 한심하다고 생각했다”며 “심으뜸 병, 양정원 병 걸린 것 같다”고 말해 웃음을 자아냈다.

