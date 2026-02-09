鄭 "특검추천 사고, 대통령께 누 끼쳐 죄송…원내지도부에 빈틈"

더불어민주당 정청래 대표는 9일 2차 종합특검 후보의 인사 검증 실패와 관련해 "다시 한번 대통령께 누를 끼쳐 드린 점에 대해 대단히 죄송하다고 사과의 말씀을 드린다"고 말했다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "당에서 벌어지고 있는 모든 일의 최종 책임은 당 대표인 저에게 있다. 당에서 벌어지는 일에 대해 공(功)은 당원들에게 돌리고 과(過)는 제가 안고 간다"며 이같이 밝혔다.



전날 정 대표는 박수현 수석대변인을 통해 "당의 인사 검증 실패로 대통령에게 누를 끼쳐드려 죄송하다는 입장"이라고 밝힌 바 있다. 이어 이날 공개 석상에서 직접 재차 사과한 것이다.



다만 정 대표는 특검 후보 검증을 담당한 원내 지도부에 화살을 돌리기도 했다.



그는 "이번 특검 추천 사고를 보면서 그동안의 관례와 관행을 고쳐야겠다는 생각이 들었다"며 "좋은 사람이 있으면 원내 지도부에 추천하고, 원내 지도부가 그 사람을 낙점하고 추천하는 방식이었는데 여기에 빈틈이 좀 많이 있었던 것 같다"고 했다.



그는 방송미디어통신위원회 상임위원 및 비상임위원 추천 시 인사 검증을 담당하는 당내 인사추천위원회를 거론, "특검의 경우 이상하게 그런 절차를 생략하고 (추천이) 이뤄졌던 관행이 지금까지 있었다"고 말했다.



그러면서 "앞으로는 특검 또한 철저하게 인사추천위에서 검증하고 올바른 사람인지 토론한 뒤 최고위로 (추천 후보자가) 올라와 다시 한번 점검하겠다"며 "이번과 같은 인사 사고를 막도록 시스템을 정비하도록 하겠다"고 부연했다.

