타블로 자식 농사 대박…딸 하루, 유창한 영어 실력 ‘깜짝’

유튜브 채널 ‘에픽하이’ 화면 캡처

그룹 에픽하이 타블로의 딸 하루 양의 유창한 영어 실력이 전해졌다.

최근 유튜브 채널 ‘에픽하이’에는 ‘투컷집에 스토커 들어온 썰 푼다 ft. 경양식 돈까스’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 타블로는 투컷에게 "되게 포스 있었다"고 말한 뒤 "이 표현 이제 안 쓰냐"고 물었고, 투컷은 "40대의 표현이다. 2010년 후에 썼던 말 아니냐"고 답했다.

타블로는 "영어로 'Swag' 이제 아예 안 쓴다. 우리가 '따봉'하는 거랑 똑같다"며 지나간 유행어를 언급했다. 이에 투컷이 "요즘에 'Lit'(쩐다) 하지 않냐"고 묻자, 타블로는 "Lit도 이제 (안 쓴다). 아저씨"라며 질색해 웃음을 자아냈다.

앞서 하루는 원어민에 가까운 영어 발음으로 화제를 모은 바 있다. 타블로는 "하루한테 물어보겠다"며 통화 연결을 시도했다.

타블로는 하루에게 "'짱이다', '멋있다' 표현을 (요즘 영어로) 어떻게 표현하냐"고 물었다. 이에 하루는 "'That's awesome' 정도. 'Swag' 그런 거 이제 안 쓴다"고 답하며 유창한 영어 실력을 드러냈다.

이어 타블로가 "투컷 삼촌이 'Lit' 쓰냐고 물어봤다"고 하자, 하루는 "가끔 쓰는 사람도 있는데 개인적으로는 'oh that's lit' 잘 안 쓴다"며 "요즘은 그냥 단어 하나가 유행하거나 그러진 않은 것 같다. 'That's awesome', 'great' 정도를 제일 자주 쓴다"고 요즘 학생들이 사용하는 영어 표현을 전했다.

특히 이 과정에서 2010년생으로 올해 만 16세인 하루 양은 유창한 영어 실력은 물론, 목소리만으로도 한층 성숙해진 분위기를 드러내 시선을 끌었다.

한편 1980년생으로 만 45세인 타블로는 2003년 에픽하이로 데뷔했으며, 2009년 배우 강혜정과 결혼해 슬하에 딸 하루 양을 두고 있다.

타블로는 2013년 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 하루 양과 함께 출연하며 큰 사랑을 받았다.

