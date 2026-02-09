아이들 건강에 ‘빨간불’…전 연령대 중 어린이 당 과잉 섭취 ‘1위’

최근 우리 국민의 당 섭취량이 증가한 가운데 어린이 4명 중 1명 당을 과잉 섭취하는 것으로 나타났다.

9일 질병관리청에 따르면 우리 국민의 당 과잉 섭취자 분율(총 에너지 섭취량 중 당을 통한 에너지 섭취량이 20%를 초과)은 2023년 16.9%로 조사됐다. 게티이미지뱅크

9일 질병관리청이 국민건강영양조사를 이용해 분석한 당 섭취 현황에 따르면 우리 국민의 하루 평균 당 섭취량 2020년 58.7ｇ에서 2023년 59.8ｇ으로 늘었다.

당 과잉 섭취자 분율(총 에너지 섭취량 중 당을 통한 에너지 섭취량이 20%를 초과)은 2023년 16.9%로 조사됐다. 약 6명 중 1명꼴로 당 과잉 섭취자인 셈이다.

당 과잉 섭취자 분율은 2016년 19.2%보다는 줄었으나 2020년에 들어서는 증가세를 보였다. 2020년 15.2%, 2021년 15.8%, 2022년 15.8%, 2023년 16.9%로 조사돼 2023년에는 16%대에 진입했다.

특히 당 과잉 섭취자 분율을 연령대로 보면 1∼9세에서 26.7%로 가장 높았다. 전 연령대 중 당 과잉 섭취자 분율이 20%를 넘기는 연령대는 1∼9세가 유일했다.

그다음으로 10∼18세 17.4%, 19∼29세 17.0%로 어린이·청소년, 청년에서 당 과잉 섭취 비율이 상대적으로 높았다.

성별로 보면 당 과잉 섭취자 분율은 여성이 21.0%로 남성(12.9%)보다 높았다.

총 당 섭취량의 1위 급원은 음료·차류였다. 이어 과일류, 유제품·빙과류, 빵·과자류 순이었다.

당 과잉 섭취자는 그렇지 않은 사람보다 음료류, 과일류를 3배 이상 먹는 것으로 나타났다.

당 과잉 섭취자의 과일류 섭취량은 33.5ｇ인 반면당 과잉 섭취자가 아닌 사람의 과일류 섭취량은 8.64ｇ이었다.

음료·차류 섭취량도 당 과잉 섭취자는 30.4ｇ, 당 과잉 섭취자가 아닌 사람은 10.94ｇ이었다.

질병청은 “과거보다 국민 총당 섭취량이 다소 감소한 것은 긍정적 변화지만 첨가당 함량이 높은 음료류, 빙과류 등을 통한 당 섭취량이 여전히 많다”며 “당 섭취량을 줄이기 위한 정책적·환경적 노력이 계속 필요하다”고 밝혔다.

