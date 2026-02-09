출근길 바람 불며 추워…아침 -10도 낮 2~10도 [오늘 날씨]

뉴시스

월요일인 9일 아침엔 전국 기온이 영하권으로 떨어지며 매우 춥겠다. 낮부터는 기온이 차차 오르면서 추위가 풀릴 전망이다.

기상청은 이날 낮부터 기온이 차차 올라 평년(최저 -10~0도, 최고 3~9도)과 비슷하거나 조금 높겠다고 예보했다. 이날 낮 최고 기온은 2~10도가 되겠다.

출근길엔 바람이 강하게 불어 체감온도는 더 낮을 것으로 보인다. 경기 북부와 경기 남부 내륙, 강원내륙·산지, 충청내륙, 전북 북동부, 경북권, 일부 경남내륙에는 한파특보가 발효된 상태다.

최고 기온은 △서울 5도 △인천 3도 △춘천 4도 △강릉 10도 △대전 6도 △대구 9도 △전주 6도 △광주 7도 △부산 9도 △제주 8도로 예상된다.

이날은 전국이 대체로 맑겠다. 다만 건조한 날씨와 강한 바람은 이어질 것으로 보인다. 건조특보가 발효된 서울과 일부 경기내륙, 강원 중·남부 내륙, 강원 동해안·산지, 일부 충청권, 전남 동부, 경상권은 대기가 매우 건조하겠다.

특히 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니, 산불 및 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

강풍 특보가 발효된 경북 남부 동해안 등은 이날 늦은 새벽까지 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불겠다. 이날 동쪽 지역엔 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준으로 예상된다.

