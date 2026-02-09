셋째 원했던 이현이, 포기 이유…'S전자 부장' 남편 반대 때문

모델 겸 방송인 이현이가 셋째로 딸을 원한다면서도 낳지 못하는 이유를 고백했다.

이현이는 7일 자신의 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에 업로드된 '아빠들은 정말 이런가요? 알베르토·해리포터의 현실 육아썰 대방출' 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

두 아들만 둔 이현이는 이날 게스트로 나온 알베르토에게 "딸을 키워서 얼마나 부러운지 모른다. 나도 딸을 갖고 싶다"고 말했다.

이어 "남편이 절대 안 된다고 하더라. 난 너무 생각이 있는데"라고 털어놨다.

이현이의 남편인 홍성기 씨가 아내의 바쁜 스케줄로 인해 육아를 더 책임지고 있기 때문이다. 그래서 남편 뜻을 존중한다는 것이다.

이현이는 "낳는 건 낳는 건데, 우리 남편이 키우는 것에 훨씬 더 많이 관여한다"면서 "육아 관여도에 따라 선택권 결정권이 있다"고 설명했다.

이현이는 지난 2012년 삼성전자 반도체 개발 엔지니어 홍씨와 결혼, 슬하에 두 아들을 두고 있다. 홍씨는 현재 부장이다.

