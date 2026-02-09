주한러대사 "韓, 북극항로 개발하려면 러와 반드시 협력해야"

최근 지구온난화 국면에서 대안항로로 전 세계적 주목을 받고 있는 북극항로의 개발 계획을 한국이 실행하려면 러시아와 긴밀히 협력해야한다고 게오르기 지노비예프 주한러시아대사가 8일(현지시간) 밝혔다.

게오르기 지노비예프 주한 러시아 대사. 뉴스1

지노비예프 대사는 이날 러시아 관영 리아노보스티 통신이 공개한 서울발 인터뷰에서 한국의 북극항로 개발 계획에 러시아 내 북극지역의 항해 및 해양 안전 문제도 포함된다며 “러시아와 긴밀히 협력하지 않고는 실행할 수 없다”고 발언했다.

김성범 해양수산부 장관 직무대행은 지난달 5일 올해 3000TEU급 컨테이너선을 부산에서 네덜란드 로테르담까지 시범 운항하는 내용 등을 포함한 북극항로 개척 계획을 공개하면서 상반기 중 러시아 당국과 협의 등을 준비하겠다고 발표한 바 있다.

이에 대해 지노비예프 대사는 러시아가 북극항로를 이용해 아시아에서 유럽으로 물자를 운송하고 부산항을 국제물류 허브로 만들려는 한국의 의도를 인지하고 있다며 “이와 관련해 우리는 북극항로에 대한 건설적인 대화에 준비돼 있음을 확인하고 싶다. 그것(북극항로 개발)이 시작될지는 한국의 열망이 얼마나 현실적인지에 달렸다”고 강조했다.

