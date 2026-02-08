'경북도지사 출마' 선언 이강덕 포항시장, 출판기념회 대성황

경북도지사 출마를 공식 선언한 이강덕 포항시장의 출판기념회가 대성황을 이뤘다.

이강덕 포항시장이 자신의 출판기념회에서 인사말을 하고 있다.

7일 오후 2시부터 포항문화예술회관 대공연장에서 열린 이 시장의 자서전 ‘뜨거운 열정은 강철도 녹인다’ 출판기념회에는 주최 측 추산 7000여명이 참석했다.

행사는 이상휘 국회의원, 강석호∙박명재 전 국회의원 등의 축사에 이어 이명박 전 대통령의 축하영상 소개, 이강덕 시장의 책 헌정식 및 2부 토크콘서트 등의 순으로 진행됐다.

이강덕 포항시장 출판기념회에 행사장을 가득 메운 방문객들 모습.

자서전은 이강덕 포항시장 재임 기간 4240일 동안 ‘그 뜨거웠던 우리 모두의 서사’를 한 권의 책에 담았다.

이 시장은 “이제 익숙한 포구의 불빛을 뒤로하고 더 넓은 대지를 향해 첫걸음을 내딛는다”며 “우리가 함께 쓴 기적이 모두의 희망이 되는 그 설레는 페이지의 시작을 함께 해달라"고 당부했다.

이강덕 시장이 자신의 출판기념회에 참석한 지지자들에게 큰절을 올리고 있다.

한편 이강덕 시장은 포항시 남구 장기면 출신으로 경찰대학교(1기생) 졸업 후 포항남부경찰서장, 경북지방경찰청 차장, 제20대 부산지방경찰청장, 제24대 경기지방경찰청장, 제26대 서울지방경찰청장을 거져 제12대 해양경찰청장(치안총감)을 끝으로 경찰생활을 마무리했다.

이강덕 시장 토크콘서트 모습.

이후 민선 6기(새누리당) 포항시장에 당선됐으며, 민선7기(자유한국당), 민선8기(국민의힘) 포항시 최초 3선 포항시장에 이름을 올렸다.

이 시장은 오는 9일 오후 2시 포항시청 대회의실에서 12년간의 포항시장직을 마무리하는 영예로운 퇴임식을 갖는다.

