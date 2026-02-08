불국사·석굴암 지켰다… 경주 산불 20시간 만에 진화

주말 경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생해 이틀째 이어진 산불 주불이 20시간여 만에 진화됐다. 산불은 순간최대풍속 초속 21.6m 상당의 강풍을 타고 번져 국가소방동원령이 내려지기도 했다. 유네스코 세계문화유산인 불국사와 석굴암이 있는 토함산과의 직선거리도 8㎞ 안팎으로 가까워 불길이 확산할 경우 국가유산 피해까지 우려되던 상황이었다.



산림당국은 산불 발생 이틀째인 8일 오후 6시쯤 문무대왕면 입천리 야산에서 발생한 산불 주불을 완전히 껐다고 밝혔다. 지난 7일 오후 9시40분쯤 입천리 일원에서 산불이 나자 당국이 밤샘 진화작업을 벌였으나, 불은 강풍을 타고 계속 확산한 터였다.

산불과 사투 중인 헬기 8일 경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 산림청 초대형 진화헬기(S-64)가 송전선로를 피해 산불 현장에 물을 뿌리고 있다. 7일 오후 9시40분쯤 발생한 산불은 순간 최대풍속 초속 21.6m 정도의 강풍 등에 힘입어 발생 지점으로부터 직선거리로 8㎞ 내외에 있는 세계유산 불국사, 석굴암 등까지 위협했지만 국가 소방동원령 등 당국의 초동 집중 대응으로 이날 오후 6시쯤 주불이 잡혔다. 산불 영향 구역은 54㏊, 화선은 3.7㎞로 집계됐다. 경주=뉴스1

이번 산불로 인접 마을 주민 109명이 마을회관 등 10개소로 대피했다. 산불 영향 구역은 54㏊, 화선은 3.7㎞로 각각 집계됐다.



이날 산불 외에도 전국 곳곳에서 폭설 등 기상악화로 피해가 속출했다. 제주국제공항에서는 461편이 운항할 예정이었지만 오전 11시까지 활주로 제설작업 때문에 국내선 164편이 결항했고 국제선 5편이 회항했다. 서해상에 내려진 풍랑주의보로 인천∼백령도, 인천∼연평도 등 12개 항로 여객선 14척의 운항이 통제됐다.



이날 강원 고성 향로봉 아침 기온이 -23.5도까지 떨어지는 등 동해안은 올겨울 들어 가장 추운 날씨를 기록했다. 주요 지역 아침 기온은 화천 광덕산 -23.4도, 철원 임남 -22.9도, 대관령 -18.9도 등 20도 안팎의 분포를 보였다.



서울 최저기온도 -12.4도까지 내려갔다. 올겨울 기준으로 1월22일(-13.2도)에 이어 두 번째로 낮은 기록이다.



9일 아침까지 전국에 영하권의 매우 추운 날씨가 계속되겠다. 전국 아침 예상 최저기온은 -15∼-4도가 되겠다. 서울의 경우 -8도, 인천 -8도, 수원 -10도까지 내려갈 것으로 예상된다.



기승을 부리던 추위는 낮부터 주춤하겠다. 9일 낮 최고기온은 2∼11도로 영상권에 들어 평년과 비슷하겠다. 그다음 날인 10일 전국 아침 예상 최저기온은 -6∼3도, 11일은 -3∼3도로 매섭던 추위가 한발 물러난 모습을 보이겠다.

