마야, 李대통령 설 선물 인증…"함께 버틴 시간이라 더 감동"

가수 겸 배우 마야가 이재명 대통령에게 받은 설 명절 선물세트를 공개하며 감사를 표현했다.

지난 6일 마야는 자신의 인스타그램에 "함께 버틴 시간이라 더 감동입니다. 고맙습니다"라는 문구와 함께 이 대통령의 2026년 설 명절 선물 세트 영상을 올렸다.

영상 속에는 식기 세트와 떡국 떡 등이 담겨 있다.

영상 속에서 마야는 구성품들을 하나하나 비춰보이다 이재명 대통령의 이름이 적힌 밥그릇 뚜껑을 들어보이기도 했다.

해당 영상 아래에는 "힘든 시간을 함께 건너온 마음이 느껴져서 더 깊이 고맙습니다"라는 자막도 달려있다.

영상 마지막에는 손가락으로 하트를 만들어 보이기도 했다.

마야는 꾸준히 이 대통령을 지지한다고 공개적으로 표현해 왔다.

그녀는 지난해 윤석열 전 대통령 탄핵 찬성 집회 당시에도 현장 참여 인증샷을 게시했다. 또 이 대통령이 대선 후보 시절일 때도 "누군가를 이렇게 응원하기도 처음"이라는 지지 댓글을 남기기도 했다.

마야는 현재 방송 활동을 중단한 상태다.

<뉴시스>

