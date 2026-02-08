[올림픽] 클레보·토비아스, 그리고 최민정…신화에 도전하는 선수들

동계 올림픽 역사상 가장 많은 금메달을 획득한 선수는 바이애슬론의 전설 올레 에이나르 비에른달렌과 크로스컨트리스키 비에른 델리, 마리트 비에르옌(이상 노르웨이)으로 각각 8개의 금메달을 목에 걸었다.



이중 비에른달렌은 총 15개의 메달을 획득해 동계 올림픽 최다 메달리스트 명함도 갖고 있다.



2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서는 이들의 아성에 도전하는 선수들이 출격한다.



2018 평창 대회와 2022 베이징 대회에서 5개의 금메달을 획득한 크로스컨트리 스키 요한네스 클레보(노르웨이)는 이번 대회에서 6개 종목에 출전해 기록 경신에 도전한다.

노르웨이 크로스컨트리스키 선수 요한네스 클레보

클레보는 지난해 세계선수권대회에서 6관왕에 오르는 등 녹슬지 않은 기량을 과시했다.

독일 루지 국가대표 토비아스 벤틀과 토비아스 아를트는 각각 6개의 올림픽 금메달을 보유한 이 종목의 살아있는 전설이다.



두 선수는 2014 소치, 2018 평창, 2022 베이징 대회에서 루지 남자 더블과 팀 릴레이를 석권했다.



둘은 이번 대회에서 올림픽 루지 사상 최초로 4회 연속 2관왕과 함께 역대 최다 금메달 타이기록에 도전한다.

독일 루지 국가대표 토비아스 벤틀과 토비아스 아를트(왼쪽)

종목별 신기록에 도전하는 선수들도 눈에 띈다.



중국 프리스타일 스키 구아이링은 올림픽 프리스타일 스키에서 사상 최초의 네 번째 메달 획득을 목표로 한다.



그는 2022 베이징 대회에서 금메달 2개와 은메달 1개를 따냈다.



스노보드 여자 슈퍼스타 클로이 김(미국)과 아나 가서(오스트리아)는 각각 하프파이프와 빅에어에서 사상 첫 3연패에 도전하고, '썰매 황제' 프란체스코 프리드리히(독일)는 봅슬레이 남자 2인승과 4인승에서 올림픽 3회 연속 2관왕을 노린다.



5번째 올림픽에 출전하는 미국 봅슬레이 케일리 험프리스는 이번 대회에서 자신이 가진 올림픽 여자 봅슬레이 최다 금메달(4개) 경신에 도전한다.



한편, 두 차례 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 2개를 획득한 한국 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)은 이번에 금메달을 추가하면 전이경(4개)과 함께 한국 동계 올림픽 최다 금메달 타이기록을 쓴다.



또 메달 2개를 획득하면 올림픽 통산 메달 7개를 수집해 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅)이 공유한 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록(6개)을 넘어 신기록을 세운다.

