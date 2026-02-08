2000원 주려다 2000BTC… ‘유령 코인’ 61조 만들어 뿌렸다

국내 2위 가상자산 거래소 빗썸에서 단순 입력 실수로 60조원 상당의 비트코인이 이용자들에게 잘못 지급되는 초유의 사태가 발생했다. 이로 인해 거래소 내 비트코인 시세가 폭락하는 등 실질적인 피해가 발생하면서 중앙화거래소의 구조적 취약성이 적나라하게 드러났다.



8일 금융당국과 업계에 따르면 빗썸은 지난 6일 오후 7시쯤 ‘랜덤박스’ 이벤트 당첨자 249명에게 1인당 2000∼5만원 상당의 비트코인을 지급하려다 시스템 입력 오류로 1인당 약 2000비트코인(약 1970억원)을 입금했다. 총 62만비트코인(약 61조700억원)이 무상으로 지급된 것이다.

이를 받은 고객들이 현금화하기 위해 시장에 매물을 쏟아내자 빗썸 내에서 9800억원대에 거래되던 비트코인 가격은 같은 날 오후 7시30분쯤 8111만원까지 급락했다.



빗썸은 오후 7시20분쯤 사고를 인지하고 오후 7시40분쯤 가상자산 입출금을 전면 차단, 회수작업에 나섰다. 빗썸에 따르면 오지급된 비트코인 62만개 중 61만8212개(99.7%, 약 60조8938억원 상당)는 거래가 이뤄지기 전에 회수됐고, 이미 매도된 비트코인 1788개에 대해서도 93%는 회수됐다. 미회수 비트코인 약 126개 상당(약 123억원)은 고객에 동의를 구하거나 필요할 경우 법적 조치 등으로 회수할 계획이다.



빗썸은 “7일 오후 10시45분 기준 이미 매도된 비트코인에 대해서는 회사보유자산을 투입해 고객 예치 자산과 거래소 보유 자산 간 100% 정합성을 확보했다”고 밝혔다. 사고 당시 비트코인 시세 급락으로 투매에 나서 손해를 본 고객에게 매도 차익 전액과 10%의 추가 보상을 지급할 계획이다. 이와 별도로 9일 0시부터 일주일 동안 전체 종목 거래 수수료를 면제한다.



이번 사태는 2018년 삼성증권의 ‘유령 주식’ 배당 사고와 유사하다. 삼성증권은 2018년 4월 우리사주 배당금을 주당 1000원씩 지급하려다 직원 실수로 자사주 1000주씩을 지급했다. 직원 수십명이 자사주를 급히 매도하면서 주가가 한때 12% 가까이 급락했다. 당시 금융당국이 삼성증권에 일부 영업정지 6개월, 1억4400만원 과태료가 부과된 것을 고려하면 빗썸도 유사한 제재를 받을 가능성이 높다.

금융위 관계자는 “점검을 통해 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률 위반이 발생했는지 확인하고, 내용에 따라서는 기관 또는 행위자가 제재를 받을 수 있다”고 말했다.



당국은 이번 빗썸 전산사고 후속조치를 위한 긴급대응반을 구성해 빗썸을 점검하고, 이후 다른 거래소에 대해서도 가상자산 보유·운영 현황과 내부통제 시스템 등을 전수 점검할 계획이다. 점검 과정에서 일부라도 위법사항이 발견된 경우 즉시 금감원의 현장검사로 전환한다.



전문가들은 이번 빗썸 사건을 통해 중앙화거래소 시스템의 취약성이 여실히 드러났다고 지적했다. 지난해 3분기 말 기준 빗썸이 보유하고 있는 비트코인은 175개, 회원 위탁 비트코인은 4만2619개에 그친다. 실제 블록체인을 통한 거래가 이뤄진 것은 아니더라도, 거래소가 실제 보유 자산의 약 15배에 달하는 비트코인을 장부상으로 생성해낼 수 있었다는 점에서 큰 혼란이 발생한 점을 좌시해선 안 된다는 것이다.

빗썸과 같은 중앙화거래소는 고객이 입금한 코인을 자체 지갑에 보관한 뒤 거래를 블록체인에 직접 기록하지 않고 장부상 잔고만 변경한다. 이 때문에 빠른 회수는 가능했지만, 이벤트를 위해 코인을 상한선 없이 지급한 점 등은 제도권 금융기관이라면 있을 수 없는 내부통제 미비라는 비판이 나온다.



황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수는 “장부 기반 거래는 은행·증권도 똑같이 쓰고 있는데, 빗썸은 잔고 여부를 검증하는 과정이 없었던 것이 문제”라며 “교차검증, 이상거래 탐지 시스템 등의 구조적 문제점을 어떻게 개선해 나갈지 고민이 필요하다”고 강조했다.



이번 사태로 여당 주도로 논의 중인 가상자산 2단계법(디지털자산기본법) 논의 과정에서 규제 강화에 더 무게가 실릴지도 주목된다. 금융위는 “가장자산 2단계법과 연계해 가상자산사업자가 외부 기관으로부터 주기적으로 가상자산 보유현황을 점검받도록 하고, 전산사고 등으로 인해 이용자 피해 발생 시 가상자산사업자의 무과실책임을 규정하는 방안 등을 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

