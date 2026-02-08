北 9차 당대회 2월 하순 평양 개최

북한이 향후 5년간의 국정 노선을 결정할 노동당 제9차 대회를 이달 하순 평양에서 개최한다. 북한 조선중앙통신은 지난 7일 노동당 제8기 제27차 정치국 회의에서 당 제9차 대회 일정을 이같이 결정했다고 8일 보도했다. 기존 개최 예상 시점이었던 2월 초·중순보다는 다소 늦은 일정으로, 김정일 국방위원장 생일(2월16일) 직후 당 대회를 진행할 전망이다.

김정은 북한 국무위원장의 지도로 당 중앙위원회 제8기 제27차 정치국 회의가 지난 7일 당 중앙위원회 본부에서 진행됐다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 조선중앙TV 캡처·연합뉴스

이번 당 대회에서는 2021년 8차 대회 이후 5년간의 성과를 결산하고 향후 5년 동안의 대내·대외정책 방향을 확정할 것으로 예상된다. 특히 김정은 국무위원장이 한·미를 상대로 어떤 언급을 할지 주목된다.



한·미 정부는 당 제9차 대회를 앞두고 북한에 유화적인 모습을 보이고 있다. 통일부는 지난 3일 북한 체제를 존중하고, 흡수통일을 추구하지 않으며, 불필요한 긴장을 고조할 적대행위를 하지 않겠다는 원칙을 담은 한반도 평화공존 정책을 소개했다. 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회는 최근 대북 인도적 사업 17건에 대해 제재 면제를 승인한 것으로 전해졌다. 대북제재위 의사결정은 만장일치 구조다. 제재 면제 승인을 두고 미국의 태도가 바뀐 것 아니냐는 관측이 나오는 대목이다.



청와대는 “북한이 우리 정부의 노력에 화답하길 기대한다”고 밝혔지만, 당 대회 국면에서 북한의 대외 노선 변화가 이뤄질지는 미지수다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “북한은 대미 장기전 기조 속에서 ‘정면돌파’를 선언한 상황”이라며 “인도적 지원을 체면을 구기는 행위로 보는 경향이 있는 북한이 (당 대회에서) 남측을 더 강하게 배제하는 메시지를 낼 수도 있다”고 전망했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지