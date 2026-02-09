[이코노 브리핑] 설 연휴 대출만기 등 19일로 자동연기 외

설 연휴 대출만기 등 19일로 자동연기

설 연휴 금융사의 대출 만기일, 카드 대금 결제일, 공과금 자동 납부일이 19일로 자동 연장된다. 금융위원회는 설 연휴 소비자의 금융이용 편의를 높이기 위한 방안을 8일 발표했다. 정책금융기관은 중소·중견기업에 총 15조2000억원 규모의 특별대출·보증을 지원한다. 은행권도 금리 우대 등을 반영해 총 79조6000억원의 대출을 공급할 계획이다. 주택금융공사는 주택연금 지급일이 설 연휴 중인 고객에게는 13일에 미리 지급한다.

K증시 시총, 獨·대만 추월 세계 8위에

‘오천피’(코스피 5000) 시대를 연 한국 주식시장의 전체 시가총액이 최근 독일과 대만을 잇달아 뛰어넘어 세계 8위에 오른 것으로 나타났다. 8일 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에 따르면 지난 6일 종가 기준 유가증권시장과 코스닥 시장, 코넥스 시장의 전체 시가총액은 4799조3607억원으로 집계됐다. 같은 날 대만증권거래소가 공시한 대만 주식시장 시가총액(103조6207억9900만대만달러·4798조6792억원)을 뛰어넘는 금액이다.

KB카드, AI 구독 고객 2년 새 413%↑

KB국민카드는 지난해 4분기 생성형 인공지능(AI)을 유료 구독한 고객수가 2024년 1분기보다 413% 증가했다고 8일 밝혔다. 같은 기간 이용 금액은 516% 급증했다. KB국민카드는 2024년 1월∼2025년 12월 KB국민 신용·체크카드로 총 14종의 생성형 AI 관련 가맹점에서 결제한 고객 34만8000명의 데이터를 분석해 이 같은 결과를 얻었다.

