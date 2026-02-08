거품은 빼고 실속은 챙긴 ‘일석이조’ 선물 [설 선물 특집]

GS25 설 선물 붉은 말 골드바, 실버바, 주얼리 등

◆GS25



GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 설날을 앞두고 ‘우리동네 선물가게’를 테마로 총 700여종의 명절 선물세트를 선보인다. 사전 예약 행사도 마련해 오는 27일까지 신용카드 할인 혜택을 제공한다.



올해는 고물가 장기화에 따른 양극화 소비 트렌드에 맞춰 ‘프리미엄’과 ‘가성비’로 상품을 이원화해 구성했다. 특히 안전자산인 금에 대한 인기를 반영해 역대 최다인 18종의 골드·실버 기획전을 진행한다. ‘붉은 말의 해’를 맞아 말 이미지를 활용한 붉은 말 골드바 4종(3.75g?105만1000원~37.5g?1010만원), 실버바 1000g(636만원) 등이 대표 상품이다.



초고가 프리미엄 주류를 선보이는 동시에 1만원대 초가성비 와인과 5만원대 이하 중저가 상품 라인업도 강화했다. 과일·한우 등 농축수산 선물세트는 5만원 이하 상품 비중을 전년 대비 40% 확대해 실속형 수요 공략에 나섰다.

세븐일레븐의 명절 선물세트

◆세븐일레븐



편의점 세븐일레븐은 ‘따뜻한 마음을 전하는 풍요로운 설맞이’를 슬로건으로 식품부터 생활용품, 재테크 상품까지 다양한 명절 선물세트를 판매한다.



세븐일레븐은 고물가 속 소비자의 부담을 줄이기 위한 상품부터 골드바, 러닝용품, 국립중앙박물관문화재단에서 진행하는 ‘뮷즈’(MU:DS) 정기공모 선정작 등의 이색상품까지 고객의 니즈를 반영한 총 550여종의 상품을 준비했다. 또 고객이 선물세트를 쉽고 빠르게 고를 수 있도록 ‘4대 특별기획 20선’도 마련했다.



세븐일레븐은 ‘황금굴비골드바’, ‘십이지신(말)하트골드바’ 등 골드바 5종을 판매한다. 러닝족 수요 공략을 위해 ‘넥게이트넥워머’(2만3900원), ‘모바일러닝벨트’(2만5900원) 등 8종의 기능성 스포츠 액세서리 라인업도 선보였다. 뮷즈 정기공모 선정작인 신라 금관시리즈 2종 ‘금관브로치’(9만8000원), ‘금관이어링’(4만원)도 준비해 재미를 더했다.

롯데면세점의 시즌 프로모션 이미지

◆롯데면세점



롯데면세점은 설 연휴를 앞두고 내외국인 고객을 대상으로 대규모 온·오프라인 프로모션을 진행한다. 단순히 가격 할인을 넘어 고객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 ‘체험형 프로모션’을 앞세워 특수 공략에 나선다.



이번 행사는 설 연휴와 겨울 방학을 맞아 출국하는 여행객들에게 실속 있는 쇼핑 기회와 함께 여행의 설렘을 더하는 풍성한 경품을 제공하기 위해 기획됐다. 오는 28일까지 롯데면세점 명동본점, 월드타워점, 제주점에서 패션, 시계·주얼리 카테고리 상품을, 부산점에서는 전체 고객에게 구매 금액별 최대 151만원의 LDF PAY를 증정한다.



롯데인터넷면세점에서는 23일까지 ‘면세일’을 진행한다. 매주 새롭게 공개되는 ‘핫딜 100’ 행사는 4주간 총 100개의 상품을 엄선해 선보인다. 비비안웨스트우드, 바버 등 패션 브랜드부터 랑콤, 시세이도 등 유명 뷰티 브랜드까지 매주 25개씩 업데이트되는 인기 브랜드 상품을 최대 70% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

