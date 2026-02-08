‘최고급 K뷰티’ 명작수·환유고… 마시고 바르니 탄력 ‘업’ [설 선물 특집]

바이탈뷰티의 프리미엄 홍삼 앰플 ‘명작수’

◆아모레퍼시픽



아모레퍼시픽의 이너뷰티 브랜드 바이탈뷰티가 프리미엄 홍삼 앰플 ‘명작수’를 새롭게 출시한다. 명작수는 온 가족의 활력을 위한 입문용 홍삼 앰플로, 맑고 깔끔한 맛이 특징이다. 온라인으로도 쉽게 만날 수 있는 명작수는 이미 중장년층에게 오랜 사랑을 받고 있는 바이탈뷰티의 대표 제품 명작수 골드의 설계를 적용했다. 2013년 출시 이후 누적 판매 수량 2억병, 누적 판매 금액 1조원을 돌파했다.



인삼의 열매인 진생베리는 인삼에서 매년 7월 중 단 한 주에만 얻을 수 있는 귀한 원료로, 인삼뿌리보다 진세노사이드Re 함량이 약 10배 높다. 특히 인삼열매의 진세노사이드는 구성과 함량이 다르기 때문에 인삼뿌리와 함께 섭취할 경우 각각의 특성을 보유한 진세노사이드의 성분을 다양하게 경험할 수 있다.



제품에는 인삼열매 200mg과 홍삼 지표 성분(Rg1, Rb1, Rg3, Re) 총 10mg이 함유되어 있으며, 정상적인 면역 기능에 필요한 아연과 비타민 B2·B6·나이아신을 담아 일상 속 활력과 에너지 관리에 도움을 준다. 첨가물 없이 부드럽게 맛을 낸 액상 앰플로, 홍삼의 쓴맛이 부담스러운 소비자도 편하게 즐길 수 있다. 1일 1회, 1앰플 그대로 마시거나 냉온수에 타서 섭취하면 된다.



바이탈뷰티 관계자는 “홍삼에 관심 있는 고객들이 꾸준히 건강을 챙길 수 있도록 홍삼의 명작을 새롭게 출시했다”며 더불어 “홍삼만으로는 놓쳤던 진세노사이드 성분을 인삼뿌리부터 열매까지 한 번에 섭취 가능한 이번 명작수는 젊은 소비자들도 부드럽고 맛있게 즐길 수 있을 것”이라고 말했다. 명작수는 아모레몰과 네이버 바이탈뷰티 공식 브랜드 스토어에서 구매 가능하다.

LG생활건강 더후 환유고 ‘APEC 리미티드 에디션’

◆LG생활건강



LG생활건강의 궁중 피부과학 럭셔리 코스메틱 브랜드 ‘더후’가 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 공식 협찬 화장품으로 유명해진 ‘환유고’를 ‘APEC 리미티드 에디션’으로 새롭게 선보였다. LG생활건강은 지난해 경주 에이펙 정상회의에 참석한 글로벌 정상들에게 더후 환유고를 선물했다.



LG생활건강은 각국 정상에게 증정한 ‘국빈 세트’의 품격을 더후 환유고 APEC 리미티드 에디션에 그대로 담았다. 패키지로는 국빈 세트와 마찬가지로 서울특별시 무형유산 제1호 칠장 수곡(守谷) 손대현 장인이 손수 만든 주칠(朱漆·붉은 칠) 국화당초문 나전칠기함을 준비했다. 내용물로는 더후 브랜드의 하이엔드 안티에이징 크림인 환유고 60ml와 봉황 스패출러를 구성했다.



최근 리뉴얼된 환유고는 30년 동안 자라는 산삼의 긴 생명력을 바탕으로 한 스킨 롱제비티(Skin Longevity·피부 장수) 연구 철학을 담은 제품이다. 탄력 개선 효과의 ‘산삼진세노사이드’ 성분과 산삼 전초(잎부터 뿌리까지 산삼의 완전체) 연구로 발견한 ‘세노-포스(Seno-Force)’를 함유했다. 그 결과 사용 8주 후에는 잔주름, 굵은 주름, 리프팅, 피부 결, 탄력 등 5가지 노화 징후를 개선해 동안 피부를 완성할 수 있다는 설명이다.



에이펙 기간 중 경주에서 함께 열린 ‘더후 아트 헤리티지 라운지’에 방문한 미국 유명 패션 디자이너 니키 힐튼, 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재 등 글로벌 명사들은 환유고를 체험하며 “피부에 즉각적인 효능을 체감할 수 있다”, “놀랍다”는 등의 만족스러운 반응을 보였다.



LG생활건강 관계자는 “세계 최고의 국빈들이 극찬한 에이펙 공식 협찬 선물의 감동을 국내 고객께도 선사해드리고자 ‘APEC 리미티드 에디션’을 기획했다”며 “2026년 새해에는 더 많은 고객들께서 더후 환유고와 함께 시간이 흘러도 변치 않는 아름다움과 차별적 고객가치를 누리시길 바란다”고 말했다. 더후 환유고 APEC 리미티드 에디션은 전국 백화점 내 더후 매장에서 한정 구매할 수 있다.

