국힘 윤리위, 배현진 징계 착수

배현진 국민의힘 서울특별시당 위원장.

국민의힘 중앙윤리위원회가 친한(親한동훈)계 배현진 의원에 대한 징계 절차에 착수한 것으로 8일 알려졌다.

당 중앙윤리위는 지난 6일 윤민우 중앙윤리위원장 주재로 회의를 열어 배 의원에 대한 징계 안건을 논의한 끝에, 배 의원에 대한 징계절차 개시를 의결한 것으로 전해졌다.

배 의원은 지난달 30일 윤리위에 제소됐다. 지난달 29일 당 지도부의 한동훈 전 대표 제명안 의결을 앞두고 이에 반대하는 당협위원장 21명 등의 공동성명이 발표된 것과 관련, 시당위원장인 배 의원이 이를 마치 시당 전체의 의사인 것처럼 외부에 노출되도록 했다는 이유다.

배 의원을 윤리위에 제소한 이는 한 전 대표 제명에 찬성 입장을 밝혀온 서울시당 측 인사다.

이상규 성북을 당협위원장은 7일 페이스북에 “배 의원을 서울시당 사당화 문제 등으로 제소했다”며 “장동혁 지도부나 고씨의 지시로 제소했다는 사실은 허위사실”이라고 밝혔다.

이 위원장은 배 의원에 대해 지난달 29일 자신의 글을 서울시당 단체방에서 삭제 지시한 것에 대해 윤리위에 조사를 요청했다. 같은 달 30일 배 의원의 서울시당 사당화에 대해 고발했다는 입장을 밝혔다.

윤리위는 배 의원이 한 전 대표 제명 반대 입장을 서울시당 전체 의사인 것처럼 외부에 알렸다는 점을 문제삼고 있는 것으로 전해진다.

