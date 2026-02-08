잠깐 찍혔던 '2400억'… 나는 해프닝, 빗썸은 아직 ‘133억' ing

국내 가상자산 거래소 빗썸에서 직원 실수로 대규모 비트코인이 잘못 입금되는 초유의 사고가 발생했다. 빗썸에서 이벤트로 지급될 62만원 대신 비트코인 62만개가 지급됐다. 빗썸이 자체 보유한 비트코인 4만여 개의 12배가 넘는 개수다. 금액으론 2400억원 상당의 코인이다.

8일 빗썸 등에 따르면, 빗썸은 6일 오후 7시쯤 자체 ‘랜덤박스’ 이벤트로 1인당 2000∼5만원의 당첨금을 지급하려다 ‘원’ 단위를 ‘비트코인’으로 잘못 입력했다.

이 이미지는 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작된 가상 연출 컷입니다. 챗GPT 생성.

보유 포인트로 이벤트에 참여한 이용자는 695명이었다. 빗썸은 그 중 랜덤박스를 오픈한 249명에게 총 62만원을 주려다 62만개의 비트코인을 지급했다.

1인당 평균 2490개다. 그 무렵 비트코인 1개당 9800만원대였던 점을 고려하면 2440억원 상당의 코인이다.

빗썸은 당시 상황과 관련, 이날 오전 공지사항을 통해 “6일 오후 7시 이벤트 리워드(당첨금)가 지급됐고, 7시20분 오지급을 인지했다”며 “7시35분 거래·출금을 차단하기 시작했고, 7시40분 차단을 완료했다”고 설명했다.

일부 이용자가 이렇게 받은 비트코인을 즉시 매도하는 과정에서 전날 오후 7시30분쯤 빗썸에서만 비트코인 가격이 8111만원까지 급락하는 해프닝도 벌어졌다.

빗썸은 잘못 지급한 비트코인 중 99.7%에 해당하는 61만8212개를 즉시 회수했다고 한다.

나머지 비트코인 1788개 상당은 일부 당첨자들이 이미 매도한 상태였고, 이 중 93%를 추가로 회수했다.

결국 비트코인 약 125개 상당의 원화와 가상자산은 아직 회수하지 못했다는 게 회사 측 설명이다. 이날 오전 8시 기준 1비트코인은 1억645만원으로, 총 133억원에 달하는 규모다.

다행히 다른 거래소나 개인 지갑으로 외부 전송된 경우는 없어 전부 회수가 불가능한 상황은 아닌 것으로 보인다.

일각에서는 빗썸이 실제 보유한 수량보다 많은 비트코인을 실수로 지급했다는 점에서 ‘유령 비트코인’ 논란을 제기하기도 했다.

빗썸이 위탁받아 보관 중인 비트코인은 지난해 3분기 말 기준 4만2619개였는데, 그보다 훨씬 많은 62만개의 비트코인이 이번에 당첨금으로 지급됐기 때문이다.

회사 측은 이와 관련, “지갑에 보관된 코인 수량은 엄격한 회계 관리를 통해 고객 화면에 표시된 수량과 100% 동일하게 유지되고 있다”고 반박했다.

서울 강남구 빗썸 라운지에 설치된 암호화폐 시세 현황판 앞에 비트코인을 형상화한 조형물이 놓여 있다. 사진=뉴스1

아울러 “이번 오지급 사고로 회수하지 못하고 이미 매도된 비트코인 수량은 회사 보유 자산을 활용해 정확히 맞출 예정”이라고 했다.

앞서 빗썸은 이날 새벽 0시23분 게시한 사과문을 통해 “일부 고객님께 비정상적인 수량의 비트코인이 지급됐다”며 “고객 여러분께 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “시장 가격은 5분 내 정상 수준으로 회복됐고, 도미노 청산 방지 시스템이 정상적으로 작동해 비트코인 이상 시세로 인한 연쇄 청산 역시 발생하지 않았다”고 강조했다.

금융당국은 전날 오후 긴급대응반을 꾸리고 후속 조치에 나섰다.

권대영 부위원장은 “이번 사태를 가상자산의 취약성, 리스크가 노출된 사례로 엄중하게 바라보고 있다”며 금감원에 이용자 피해 현황 등을 면밀히 파악하라고 주문했다. 금융당국은 이번 비트코인 오지급 사태를 계기로 여타 거래소에 대해서도 가상자산 보유·운영 현황과 내부통제 시스템 등을 점검할 계획이다. 이 과정에서 필요한 경우에는 보유한 가상자산 현황 등을 밀착 모니터링 할 수 있도록 시스템 개선 등도 강구하겠다는 방침이다.

