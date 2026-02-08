“결승전 지루해” 방송 사고 ‘발칵’…올림픽 美 해설위원, ‘핫 마이크’ 실수

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 주관 방송사인 미국 NBC의 한 해설위원이 경기 중계 중 마이크가 켜진 채로 “지루하다”는 발언을 해 구설수에 올랐다. 이러한 방송 사고를 가리켜 ‘핫 마이크’라고 한다.

남자 스노보드 빅에어 연기 도중 넘어진 오기와라 히로토(일본). UPI연합뉴스

야후스포츠는 8일(한국시간) NBC의 스노보드 해설위원 토드 리처드가 남자 스노보드 빅에어 결승전 직후 “지루하다”고 말한 음성이 그대로 전파를 탔다고 보도했다.

리처드 위원은 중계 화면이 피겨 스케이팅 예고로 넘어가기 직전 “지루했다. 정말 지루했다. 예선이 훨씬 더 재미있었다”고 혼잣말을 했다.

논란이 확산되자, 리처드 위원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “핫 마이크 소동에 대해 견해를 밝혀야 할 것 같다”면서 “이건 내가 기자 앞이나 공개적인 자리에서 하지 못할 말은 전혀 아니다. 예선전과 결승전을 보고 느낀 내 개인적인 의견이었을 뿐”이라고 해명했다. 이어 “내가 했던 말 중 단 한 마디도 이번 경기에 참가한 특정 선수를 겨냥한 건 없었다”며 “당연한 이야기라 굳이 말할 필요도 없다고 생각하지만, 그래도 분명히 밝힌다. 선수들은 모두 정말 최고”라고 덧붙였다.

이날 펼쳐진 결승전에선 우승 후보 쑤이밍(중국)이 고난도 기술을 시도하다 넘어지는 모습이 포착됐다. 이 외에도 다수의 선수들이 실수를 연발했고, 채점 논란까지 겹치면서 어수선한 분위기가 연출됐다.

일본의 기무라 기라(179.5점)와 기마타 료마(171.5점)가 각각 금메달과 은메달을 차지했다.

