미국, 대만에 또 무기 판매 추진…중국 반발에 트럼프 방중 ‘빨간불’

미국이 지난해 12월에 이어 또다시 대만에 대한 대규모 무기 판매를 준비 중으로, 중국은 이에 반발해 4월 예정된 도널드 트럼프 미 대통령의 중국 방문이 불확실해질 수 있다고 경고했다는 보도가 나왔다.

지난달 27일(현지시간) 대만군의 훈련 모습. EPA연합뉴스

영국 파이낸셜타임스(FT)는 7일(현지시간) 8명의 익명 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 패트리엇 대공 미사일과 첨단 지대공미사일 나삼스(NASAMS) 등 4개 시스템을 대만에 판매하는 패키지를 만들고 있다고 보도했다. 이번 무기 판매 규모에 대해서는 200억 달러(약 29조3000억원)에 이를 수 있다는 견해와 아직 최종 규모는 유동적이며 지난해 12월 판매 규모와 비슷할 수 있다는 관측이 동시에 나오고 있다. 앞서 트럼프 행정부는 지난해 12월 다연장로켓 하이마스를 비롯해 111억540만달러(약 16조2000억원) 규모 무기를 대만에 판매하기로 했다고 밝힌 바 있다.

FT는 중국이 비공개로 이번 무기 판매에 대해 심각한 우려를 표했다며 소식통 3명을 인용해 중국이 미국 측에 트럼프 대통령의 방중이 ‘탈선’될 가능성을 거론했다고 전했다. 소식통들은 셰펑 주미 중국대사가 트럼프 행정부에 무기 판매와 관련해 경고했다고도 말했다.

일부 미국 당국자들은 중국이 엄포를 놓고 있으며 트럼프 대통령의 방중을 취소하지는 않을 것으로 보고 있다는 소식통 전언도 있다.

복수의 소식통은 트럼프 행정부가 이번 달 중 미 의회에 무기 판매를 알리려 계획했다고 밝혔지만, 일부 전문가들은 트럼프 대통령의 4월 방중 후로 미룰 것으로 전망하기도 했다. 한 백악관 당국자는 “계류 중인 (무기) 판매의 구체적 내용에 대해서는 논평하지 않는다”고 말했다. 그는 그러면서도 무기 판매의 근거가 되는 ‘대만관계법’에 대해 “미국의 정책은 대만이 중국과 비교해 방어 능력을 유지하도록 하는 것”이라며 “신뢰할 만한 억지력은 수년간 평화와 안정을 보장했고 앞으로 더 많이 그럴 것”이라고 했다.

앞서 시진핑 중국 국가주석은 지난 4일 트럼프 대통령과의 전화 통화에서도 대만 무기 판매 문제를 거론했다. 시 주석은 통화에서 “대만은 미·중 관계에서 가장 중요한 문제다. 대만은 중국 영토로, 중국은 반드시 국가 주권과 영토 완전성을 지켜야 하며 대만 분열을 영원히 용납할 수 없다”며 “미국은 대만에 대한 무기 판매 문제를 신중히 처리해야 한다”고 강조했다.

