인구감소 지역 ‘워케이션’에 가점…경기도형 ‘G-케이션’ 사업 추진

경기도가 민간 업계의 ‘워케이션’을 활용한 ‘G-케이션’ 사업을 추진한다. 현장 중심의 정책 개선과 효율적 업무 환경 조성을 위해 지역 상생 워케이션 형태로 진행된다.

경기도청

8일 도에 따르면 워케이션은 일(Work)과 휴가(Vacation)의 합성어로, 직장인이 원하는 곳에서 업무와 휴가를 동시에 할 수 있는 ‘휴가지 원격근무’를 일컫는다.

도가 설계한 G-케이션은 인구감소 지역에서 경제적 소비를 장려해 지역 균형발전을 유도한다. 인구감소 지역 활동자에게는 가점을 부여하고 예산도 추가 지원한다.

부서와 직급에 관계없이 5명 이내 팀을 자율적으로 꾸린 뒤 법인 콘도 등 현장형 사무 공간에 최대 나흘까지 머물며 정책 발굴 활동을 수행하는 방식으로 진행된다.

세대 간 소통과 역량 융합을 위한 ‘멘토-멘티 성장 프로젝트’도 개선해 운영한다. 멘티 대상자 기준을 기존 근속연수 10년 이하에서 올해부터는 근속연수 10년 이하이면서 7급 이하로 조정해 저연차·하위직급의 참여 기회를 확대한다.

저연차 직원의 조직 적응을 지원하는 ‘경기愛착(경기애착) 멘토링’도 계속한다. 일종의 조직 사회화 프로그램으로 신규 공직자 환영 행사-새내기 교육-멘토링-소통 워크숍 등 단계별 맞춤형으로 구성된다.

도 관계자는 “최근 저연차 공무원들의 이직률이 상승하고 조직문화에 대한 만족 수준이 높지 않은 상황에서 조직문화 개선을 위한 지자체의 노력이 필요하다”며 “소통·화합을 지향하며 건강한 조직 만들기에 애쓰겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지