박수현 “특검후보 검증 실패, 대통령에 누를 끼쳐 죄송”

이도형·김나현 기자

더불어민주당 박수현 수석대변인은 8일 당 지도부가 2차 종합특검 특별검사(특검) 후보로 이재명 대통령 대북송금 수사 당시 김성태 전 쌍방울 회장의 변호인인 전준철 변호사를 추천한 것에 대해 “대통령님의 인사권에 대하여 논란이 발생한 데 대하여 당의 인사 검증 실패로 대통령님께 누를 끼쳐드린 데 대하여 죄송하다”고 밝혔다.

 

박수현 더불어민주당 수석대변인이 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다.    뉴시스
박수현 더불어민주당 수석대변인이 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다.    뉴시스

박 수석대변인은 이날 현안 기자간담회 모두발언에서 “정청래 대표는 여러 가지 요소를 종합적으로 고려하여 행사(했다). 대통령님의 인사권에 대하여 논란이 발생한 데 대하여 당의 인사 검증 실패로 대통령님께 누를 끼쳐드린 데 대하여 죄송하다는 입장을 가지고 있다”고 말했다.

 

이어 “당에서 추천된 후보자가 비록 윤석열 검찰의 잘못된 점에 저항하고 바로 잡으려는 노력을 한 점과 윤석열 검찰총장으로부터 핍박을 받았던 검사였다 하더라도 세밀하게 살피지 못한 것은 검증 실패입니다”라고 덧붙였다. 

 

앞서 이 대통령은 지난 5일 2차 종합 특검으로 민주당이 추천한 전준철 변호사가 아니라, 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 임명했다. 이 대통령은 이 과정에서 민주당이 전 변호사를 추천한 데 대해 불쾌감을 드러낸 것으로 전해졌다. 전 변호사는 김 전 회장의 변호인을 맡은 바 있으며 이 대통령은 쌍방울 사건에서 제3자 뇌물 혐의 등으로 기소됐다가, 대통령 취임 후 1심 재판이 중단됐다.

 

박 수석대변인은 “정 대표는 향후 재발 방지를 위해 후보자 추천 경로의 다양화와 투명성 강화, 추천과 심사 기능의 분리 등 당내에 검증 절차를 보강하도록 노력할 것”이라고 설명했다.

 

박 수석대변인은 아울러 조국 조국혁신당 대표가 기자회견에서 설 연휴 전 합당 관련 민주당 입장을 정해달라고 한 것과 관련해 오는 10일 의원총회 후 입장을 정리해 발표하겠다고 했다. 그는 “정 대표는 합당 제안 이후에 우선 당 국회의원들과 여러 계기를 통해 깊은 대화와 경청의 시간을 가지고 있다. 지난주에 초선·3선 중진 의원과 소통했고, 이번 주에도 재선 의원 및 상임 고문단과의 경청 일정 그리고 의원총회도 예정하고 있다”며 “정 대표는 의원총회 의견을 수렴하고 또 당원들의 의견을 반영하여 의원총회 후에 가급적 조속히 합당 추진에 관한 입장을 정리해 발표할 것”이라고 말했다.


이도형·김나현 기자 기자페이지 바로가기

