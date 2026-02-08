[속보] 박지원 “어떻게 李대통령 분당 집 팔라고 야단법석인가”

박지원 더불어민주당 의원. 뉴시스

박지원 더불어민주당 의원은 8일 이재명 대통령의 분당 아파트 매매를 요구하는 야당을 향해 “해도 해도 너무 심하다”고 비판했다.

박 의원은 이날 자신의 페이스북에 “역대 대통령 누구도 대통령 취임 후 청와대 관저로 옮기시면 살던 집을 팔라고 요구한 사실도 없고 그런 잡음이 나온 적도 없다”며 이같이 밝혔다.

박 의원은 “저도 대통령 비서실장 공관이나 국정원장 공관에서 살았지만 제 소유 아파트를 팔지도 않았고 팔라고 요구하는 사람도 없었다”며 “대통령은 임기가 끝나면 자기 소유 사저로 돌아가고 공직자도 직이 끝나면 자기 소유 집으로 돌아가기 때문”이라고 설명했다.

그러면서 “청와대 관저가 이재명 대통령 개인 소유인가”라며 “임기가 끝나도 관저를 이 대통령 사시라고 주나”라고 목소리를 높였다.

한편 최근 장동혁 국민의힘 대표는 “이재명 대통령이 실거주하지 않는 분당 아파트를 안 팔고 버티면서 국민에게는 당장 팔라고 겁박하고 있다”고 주장한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지