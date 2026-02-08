재능대, 성인학습자 등 897명 졸업 54회 학위수여식 성료

재능대학교가 성인학습자 113명이 포함된 총 897명의 졸업생을 배출했다. 재능대는 5일 이남식 총장과 교직원, 학교법인 재능학원 이사진, 도성훈 인천시교육감 등이 참석한 가운데 재능관 5층 대강당에서 ‘제54회 학위수여식’을 개최했다.

박성훈 재능학원 이사장은 축사를 통해 “인간다움을 잃지 않는 주체적 인재, 배움을 멈추지 않는 평생학습자 그리고 세대와 기술·세상을 연결하는 협업의 리더로 성장해 달라”는 당부의 말로 격려 메시지를 전했다.

이 총장은 “새로운 시작 속에서 끊임없이 배우고 성장해 큰 꿈을 펼치길 바란다”며 “여러분이 필요로 할 때 이에 부응하기 위해 지속적인 성장과 함께 이 자리에서 기다리겠다”며 말했다. 도 교육감은 “AI 시대를 살아갈 졸업생들이 AI 사용자에서 지도자로 발전해 나가길 바란다”고 응원했다.

한편 이날 축하 이벤트인 ‘A Better Life Through JEIU Story’가 큰 호응과 더불어 열렸다. 외국인 유학생과 학령기 졸업생이 대학 생활을 마무리하는 소감·축하를 나누며 행사의 의미를 더했다.

