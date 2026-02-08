검색

金총리, 화성시 아프리카돼지열병 발생에 "차질 없이 방역 조치"

송동근 기자 sdk@segye.com

김민석 국무총리는 8일 경기도 화성시의 돼지농장에서 발생한 아프리카돼지열병(ASF)과 관련, 농림축산식품부에 "긴급행동지침(SOP)에 따른 방역조치를 차질없이 추진하라"고 지시했다.

 

김 총리는 이날 "역학조사를 통해 발생 경위를 철저히 조사하라"면서 이같이 말했다고 총리실이 전했다.

김민석 국무총리가 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국토공간 대전환 범정부협의회에서 발언하고 있다.
그는 "기후에너지환경부는 발생농장 일대의 울타리 점검 및 야생 멧돼지 폐사체 수색과 포획 활동에 만전을 기하라"며 "관계 부처와 지방정부, 관계기관은 신속한 살처분, 정밀검사 집중소독 등 방역 조치 이행에 적극 협조하라"고 강조했다.

 

그러면서 양돈농가에는 양돈 농장 종사자간 모임·행사 금지와 오염 우려 물품 반입 금지 등 행정명령을 철저히 준수하고, 기본 방역 수칙도 철저히 지킬 것을 주문했다.

 

김 총리는 "ASF가 전국적으로 발생하고 있는 엄중한 상황인 만큼 농림축산식품부를 비롯한 관계부처, 지방정부, 관계기관 및 양돈농가에서는 경각심을 갖고 적극 대응해 달라"고 당부했다.


송동근 기자 sdk@segye.com 기자페이지 바로가기

