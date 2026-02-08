경주서 잇따라 산불, 이틀째 진화 계속…헬기 34대 투입

경북 경주에서 산불이 잇따라 발생하자 관계 당국이 밤샘 진화 작업을 벌인 데 이어 헬기를 투입해 총력 진화에 나섰다.

산림청은 경주 일원에서 발생한 산불을 야간 진화에 총력 대응해 이날 6시30분 기준 진화율은 양남면 94%, 문무대왕릉면 60%로 높였다고 8일 밝혔다. 산림청은 이날 오전 7시16분쯤 일출과 동시에 2곳에 헬기 34대를 투입했다.

지난 7일 경주 문무대왕릉면 야산에서 산불이 발생해 불길이 치솟고 있다. 경북소방본부 제공

양남면 산불은 전날 오후 9시31분쯤 신대리 마우나오션리조트 인근 야산에서 산불이 발생했다. 119상황실에는 “대나무밭에서 시작된 불이 산과 민가 방향으로 번지고 있다”는 신고가 접수돼 장비와 인력을 급파했다.

양남면 산불의 경우 발화지점과 경주 월성원전 국가산업단지까지 직선거리로 약 7.6㎞로 화선은 0.92㎞이다. 산림당국은 현재 양남면 산불의 진행 방향이 월성원전 국가산단으로 향하지는 않을 것으로 예상하지만 만일의 경우에 대비해 촉각을 곤두세우고 있다.

전날 오후 9시40분쯤에는 문무대왕면 입천리 야산에서 또 다른 산불이 발생했다. 산림청은 이날 오전 5시30분을 기해 산불 대응 1단계를 발령했다. 경주시는 산불 인접 마을에 대피 명령을 내렸으며 10개소에 한때 106명이 대피하기도 했다.

문무대왕면과 양남면 산불은 발화지점 기준 직선거리로 11㎞ 떨어져 있다. 산림청은 양남면·문무대왕면 산불 현장에 인력 341명과 장비 97대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 그러나 강한 바람이 불고 있는 데다 건조경보까지 내려져 진화에 어려움을 겪고 있다. 이와 별도로 소방당국은 전날 오후 10시11분쯤 이들 지역에 소방대응 1단계를 발령하기도 했다.

산림청 관계자는 “일출과 동시에 산불진화헬기 등 가용자원을 총동원하여 조기에 주불 진화를 목표로 진화작업에 총력을 기울일 것”이라고 했다.

