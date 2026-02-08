5900억 규모 불법 도박 사이트 7곳 운영한 일당 검거

총 5900억원 규모 불법 온라인 도박사이트 7곳을 운영하다 해외로 도피했던 총책이 구속됐다.

서울경찰청 사이버수사과는 2019년 10월부터 2023년 10월까지 불법 온라인 도박사이트 7곳을 운영한 혐의로 총책 A씨 등 43명을 검거했다. 이 중 A씨 등 5명은 구속했다.

A씨 일당 국내 사무실에서 압수한 현금. 서울경찰청 제공

일당이 모집한 회원은 1만5000명 수준에 이르렀다. 110여개 계좌를 이용해 5900억원(입금 기준) 규모로 불법 스포츠 토토, 카지노 게임 등을 운영했다.

경찰은 2023년 3월쯤 첩보를 입수해 계좌 분석과 탐문 수사 거쳐 국내 사무실을 특정했고, 같은 해 10월쯤 공범 9명을 체포(구속 4명)했다. 여기서 26억6700만원 상당 범죄 수익을 환수했다.

이후 순차적으로 사이트 운영 공범과 도박 행위자를 검거했고 최근 해외 도피한 총책 A씨를 붙잡았다.

총책 A씨는 수사 중 태국에 체류 중인 것으로 확인돼 인터폴 공조수사로 계속 추적했고, 2024년 12월쯤 불법체류 혐의로 태국 현지 경찰에 검거됐다. 제3국 강제추방을 희망하는 A씨를 범죄인 인도 청구를 통해 올해 1월30일 국내로 송환했다. 이달 6일 검찰에 구속 송치했다.

일당은 다른 도박사이트 회원이나 주식리딩방 회원 명단을 온라인에서 구매해 무작위로 전화나 문자를 돌려 회원을 모집했다. 이들에게 도박사이트를 이용하도록 모바일 쿠폰 등을 선물해 회원 관리를 했다.

도박 수익금은 현금으로 금고 등에 보관해 계좌 사용을 최소화하는 등 인적사항 노출을 피하려 했다.

공범들도 가까운 학교 동창, 친구들로 구성해 주로 텔레그램으로 대화를 나누고 수시로 사무실을 이전하면서 경찰 수사에 대비했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지