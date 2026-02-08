與 특검 추천에 李대통령 질타…원팀 강조에도 거듭되는 당청 이상기류

이재명 대통령이 2차 종합특검 후보 가운데 더불어민주당이 아닌 조국혁신당이 추천한 인사를 낙점한 가운데 민주당의 인사 추천에 대해 강한 불쾌감을 드러낸 것으로 8일 알려졌다.



민주당발(發) 혁신당과의 합당 제안과 검찰개혁안을 둘러싼 청와대의 불편한 기류에 이번 사안까지 더해지면서 당청 간 이상기류에 한층 시선이 쏠리고 있다.



당청이 그동안 '원팀'을 외치면서도 검찰개혁안이나 합당 문제 등에서 생각이 갈리는 등 불안한 모습을 노출해 왔는데, 이번 특검 임명이 또 하나의 갈등 요인으로 더해질 수 있다는 관측도 나오고 있다.



특히 이 대통령은 이번에 종합특검으로 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 선택했는데, 이 과정에서 민주당이 전준철 변호사를 후보로 올린 것을 두고 질타성 반응을 내놓은 것으로 전해졌다.



검찰 '특수통' 출신인 전 변호사는 2023년 이른바 '불법 대북송금 사건' 관련 재판에서 김성태 전 쌍방울 회장의 변호를 맡았던 인물이기도 하다.



민주당이 전 변호사의 이런 이력을 몰랐어도 큰 문제이지만, 사전에 알고도 추천한 것이라면 더 부적절한 일이라는 게 이 대통령의 문제 인식으로 보인다.



이 대통령으로서는 도저히 임명하기 어려운 인사를 선택지에 넣어놓은 것만으로도 불쾌감을 느낄 수 있다는 게 청와대 주변의 기류다. 여권 안팎에선 사실상 '고의로' 그런 것 아니냐는 반응까지 나온다.



민주당 원내대표를 지낸 박홍근 의원은 SNS에 "이재명 죽이기에 동조한 검찰 출신 법조인을, 우리 당이 특검 후보로 이 대통령 앞에 내밀었다. 당 지도부는 제정신인가. 정청래 대표는 사실관계를 조속히 밝히고 엄중히 문책하길 바란다"고 썼다.



여권의 한 관계자는 "단순히 두 후보 중 더 적격인 후보를 택한 것으로 볼 수도 있지만, 최근 당청 간 미묘한 긴장관계가 이어졌다는 것을 생각해보면 그리 간단한 문제가 아니다"라며 "향후 불신의 씨앗이 될 수도 있는 사안"이라고 말했다.



실제로 민주당이 지난 5일 의원총회를 열어 검찰개혁안과 관련해 공소청에 보완수사권을 주지 않고 보완수사요구권만 부여하기로 한 것을 두고 청와대 물밑에서는 불편한 기색이 감지되고 있다.

이재명 대통령이 6일 창원 성산구 창원컨벤션센터에서 열린 '경남의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 참석자들의 발언권 요청을 받고 있다.

앞서 이 대통령이 신년 기자회견을 통해 '보완 수사권을 예외적으로 인정해야 한다'는 취지의 언급을 했음에도 이런 생각이 수용되지 않은 셈이기 때문이다.



청와대가 당시 민주당의 의총 결과에 대해 공식 입장을 내지 않은 것 역시 이런 점을 의식한 조치로 해석할 수 있다.



여기에 민주당과 혁신당 합당 문제도 뇌관으로 꼽힌다.



현재 이 대통령과 청와대는 일절 이 문제를 언급하지 않고 있다.



그럼에도 여당 지도부의 합당 추진 방식이나 시기 등에 대해서는 곱지 않은 시선으로 바라보고 있다는 분석에 무게가 실리고 있다.



김민석 국무총리가 지난 2일 기자간담회에서 "합당이 되느냐 안되느냐와 별개로, 이런저런 이슈들이 범여권 내에서 갈등을 일으키는 것은 바람직하지 않다"고 지적한 것 역시 이런 분위기를 반영한 것으로 보인다.

