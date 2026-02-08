심형래 "아파트 1채 5백만원일 때 '영구와 땡칠이' 출연료 2억"

코미디언 겸 영화제작자 심형래가 과거 100편 이상 CF를 찍었던 화려했던 전성기를 고백했다.

심형래는 7일 방송된 MBN 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 "개그맨 중에 내가 제일 돈이 많았다. 광고 100편 이상 출연했고 영화 제작을 118편했다"라고 밝혔다.

심형래는 당시 한 제작사와 '영구와 땡칠이'를 협업했다. 당시 출연료 대신 지분을 받았으면 지금 2000~3000억 가치가 됐을 거라고 주장했다.

심형래는 "해당 제작사가 '영구와 땡칠이' 때문에 생겼다. 그 당시에 다른 제작사에서 (심형래가 주인공인) '우뢰매' 시리즈를 제작했다. 내가 그때 출연료 500만 원을 더 올려달라고 했다. 근데 500만 원 안 올려주려고 나 말고 개그맨 후배를 썼다"고 돌아봤다.

"얼마나 섭섭하냐. 그래서 '영구와 땡칠이'를 해당 제작사로 가져갔다"고 부연했다.

이후 '영구와 땡칠이'는 하루 만에 대본 집필을 끝내고 속전속결 촬영으로 유명한 남기남 감독을 섭외해 2주 만에 제작했다.

그렇게 촬영한 '영구와 땡칠이'는 1989년 한국 영화 흥행 1위에 올랐다.

심형래는 또한 "당시 안성기 형님이 출연료 약 1500만 원 받을 때다. 그때 내가 2억 원을 받았다"라고 주장했다. 이어 "그때 아파트 1채에 500만 원 할 때다"고 전했다.

이후 심형래가 제작한 영화 '디워' 등이 흥행했으나 대규모로 운영한 영화 제작사 '영구 아트' 운영이 힘들어지면서 그는 파산하게 됐다.

심형래는 "직원이 160명까지 되다 보니까 영화를 찍든 안찍든 매달 고정 인건비가 나갔다. 매출이 없으니까 감당이 안 됐다. 영구 아트를 부지를 경매로 내놓았다. 직원 급여 처리 후 청산했다"고 덧붙였다.

심형래는 1982년 KBS 제1기 개그맨으로 데뷔했다.

'영구야 영구야', '변방의 북소리', '내일은 챔피온' 등의 코너를 통해 선보인 바보 연기로 폭발적인 인기를 누렸다. 절정일 때 광고 100편을 넘게 촬영했다. 1993년 '영구아트무비' 영화사를 설립해 제작자 겸 영화감독으로 활동무대를 넓히기도 했다.

1992년 10세 연하의 여성과 결혼해 딸을 얻었으나, 이혼했다. 이후 사생활을 드러내지 않았다. 영화 제작 등으로 179억 원의 빚이 생겨 개인 파산을 신청하기도 했다.

