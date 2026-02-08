'놀뭐' 고정 욕심 김광규 "고정 기념으로 커피 쏠게요"

배우 겸 방송인 김광규가 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버를 향한 욕심을 드러냈다.

김광규는 7일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에 나와 유재석·하하·주우재·허경환과 함께했다.

허경환은 '놀면 뭐하니?'에 고정 출연을 하게 되면서 통영 친구들이 해산물 등을 보내왔다며 "트렁크에 너무 많이 실어서 앞바퀴가 들렸다"고 농담을 했다.

김광규는 등장하자마자 고정 멤버 욕심을 보였다. 그는 "딱 좋다. 이 다섯 명"이라고 했다.

차를 타고 이동하는 중에 유재석이 근처 카페를 바라보며 "여기서 따뜻한 거 한 잔 먹으면 좋겠다"라고 하자 주우재는 "제가 사겠다"라고 말했다. 이때 옆에 있던 김광규는 "제가 고정된 기념으로 커피 한 잔 사겠다"고 해 웃음을 자아냈다.

김광규는 "엄마가 왜 자꾸 재석이한테 얻어먹냐고 하더라"며 자신이 계산하겠다고 하면서도 "빵은 사지 마라"고 했다.

카페에 도착한 김광규가 계산을 하기 위해 카드를 꺼내자 유재석은 제작진 것도 사야 한다고 했다.

김광규는 예상하지 못한 지출에 "제작진까지는 조금"이라며 당황하는 모습을 보였다.

유재석은 "제작진도 한 잔 마셔야지, 안 먹으면 섭섭하지 않겠냐"고 했다.

김광규는 커피와 빵 등 총 7만5000원을 결제했다.

