‘이재명 대통령의 정치 동지’ 김병욱 前 정무비서관 성남서 출판기념회

김병욱 전 청와대 정무비서관이 정관계 인사, 시민 등 5000여명이 참석한 가운데 출판기념회를 열어 경기 성남시장 출마 행보에 속도를 냈다. 성남 분당을에서 재선 더불어민주당 국회의원으로 활동한 김 전 비서관은 이재명 대통령의 측근으로, 6·3 지방선거에서 성남시장 출마가 예상된다.

김 전 비서관은 7일 오후 성남시 분당구 구미동에 있는 한국토지주택공사(LH) 경기남부지역본부 대강당에서 ‘김병욱의 성남 산책’ 출판기념회를 개최했다.

7일 성남시 분당구 구미동 한국토지주택공사(LH) 경기남부지역본부 대강당에서 열린 김병욱 전 청와대 정무비서관의 출판기념회.

행사에는 차기 민주당 도지사 후보군인 김동연 현 지사와 추미애·한준호 의원, 경기도교육감 예비후보인 유은혜 전 교육부 장관과 안민석 전 의원 등이 참석했다.

또 김태년·이수진·김용민·박정 의원 등 30명 넘는 여당 의원과 강원도지사 후보로 거론되다 불출마를 선언한 이광재 성남 분당갑 위원장이 함께해 세를 과시했다.

김동연 지사는 무대에 올라 “국정의 한 중심에서 성남을 위해 다시 헌신하려는 김병욱 전 정무비서관을 응원한다”고 말했다. 우원식 국회의장도 영상축사에서 “국회의원 때 정말 유능하고 성실한 모습을 보여줬고 얼마 전까지 청와대 정무비서관을 맡아 여야 국회의원들을 두루 만나며 국민통합을 위해 헌신했다. 어느 자리에서 무슨 일을 하든 성과를 내온 사람”이라고 칭찬했다.

다른 민주당 관계자들도 “김병욱이 만들고자 하는 성남을 기대하고 지지한다”고 입을 모았다.

문화·체육계에선 박항서 전 베트남축구대표팀 감독, 유승민 대한체육회장, 배우 정준호씨 등이 영상축사로 힘을 보탰다.

김병욱 전 청와대 정무비서관이 7일 성남시 분당구 구미동 한국토지주택공사(LH) 경기남부지역본부 대강당에서 열린 출판기념회에서 발언하고 있다.

김 전 비서관은 “이 책은 함께 걸어온 시간의 기록”이라며 “변화는 구호가 아니라 실행으로 완성돼야 한다”고 강조했다.

그러면서 “인공지능(AI) 등 기술 변화 속에서 성남이 기회를 살려 시민의 삶을 개선하는 방향으로 준비해가겠다. 경남 산청의 가난한 집안에서 태어나 가난을 배경으로 사회에 대한 열정을 키웠다. 김병욱의 열정은 성남에서 다시 출발하고 싶다”고 강조했다.

김 전 비서관은 조만간 시장 출마를 공식 선언할 예정이다. 20·21대 국회의원을 지낸 그는 성남에 정치적 기반을 두면서 이 대통령의 ‘7인회 멤버’로 불렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지