[속보] “이불 밖은 위험해” 내일 체감 -15도 칼바람에 대설까지…전국이 ‘꽁꽁’

일요일 아침, 전국이 ‘꽁꽁’ 얼어붙는다. 많은 눈이 예보된 가운데 체감온도는 -15도 안팎까지 떨어질 전망이다. 눈길·살얼음길에 강풍까지 더해져 교통 불편이 우려된다.
기상청은 7일 "내일 제주도에, 새벽까지 충남 서해안·충남권 북부 내륙과 충북 중·남부에, 오전까지 전라권에 눈이 내리는 곳이 있겠다"고 예보했다.
예상 적설량은 △충남서해안 1~3㎝ △세종·충남 북부 내륙 1㎝ 안팎 △충북 중·남부 1㎝ 미만 △전북 서해안, 전북 남부 내륙, 광주·전남 서부 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상) △전남 북·동부 1~3㎝ △전북 북부 내륙, 전남 남·동부 1㎝ 미만 △울릉도, 독도 10~30㎝ △제주도 산지 10~20㎝(많은 곳 30㎝ 이상) △제주도 중산간, 제주도 동부 5~15㎝ △제주도 해안(동부 제외) 3~10㎝다.
예상 강수량은 △서해5도 1㎜ 미만 △세종, 충남 서해안, 충남 북부 내륙 1㎜ 안팎 △충북 중·남부 1㎜ 미만 △전북 서해안, 전북 남부 내륙, 광주·전남 서부 5㎜ 안팎 △전북 북부 내륙, 전남 동부 1㎜ 안팎 △울릉도, 독도 10~30㎜ △제주도 5~20㎜다.
눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지겠고, 눈이 쌓이고 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니 차량 운행 시 감속 운행해야겠다.
강풍특보가 발효된 경북남부동해안과 울산은 오후까지, 충남서해안과 전라해안은 밤까지 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)으로 매우 강하게 불겠다.
당분간 그 밖의 전국 대부분 지역에서도 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다.
건조특보가 발효된 서울과 일부 경기내륙, 강원동해안·산지, 일부 충청권, 전남동부, 경상권은 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역에서도 대기가 차차 건조해지겠다.
기온은 평년(최저 -10~0도, 최고 2~9도)보다 낮겠고, 모레 낮부터 평년과 비슷하겠다.
중부지방(동해안 제외)과 경북중·북부내륙·북동산지, 전북동부, 일부 경남내륙에 한파특보가 발효된 가운데 모레(9일)까지 전국 대부분 지역의 아침 기온이 -15~-5도(내일 중부내륙과 전북동부, 경북북부내륙, 모레 강원내륙·산지 -15도 이하)로 낮겠다.
당분간 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠다. 면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 급격한 기온 변화와 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해야겠다.
아침 최저기온은 -18~-5도, 낮 최고기온은 -4~3도를 오르내리겠다.
주요 지역 아침 최저기온은 서울 -8도, 인천 -13도, 수원 -13도, 춘천 -16도, 강릉 -10도, 청주 -11도, 대전 -12도, 전주 -10도, 광주 -8도, 대구 -10도, 부산 -8도, 제주 -1도다.
낮 최고기온은 서울 -3도, 인천 -3도, 수원 -2도, 춘천 -1도, 강릉 2도, 청주 -2도, 대전 -1도, 전주 0도, 광주 0도, 대구 1도, 부산 3도, 제주 3도다.
미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준으로 예상된다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지