한라산에 6㎝ 적설, 산간 도로 통제…"8일까지 최대 30㎝ 눈"

제주도 산지를 중심으로 많은 눈이 내려 쌓이면서 일부 산간 도로 운행이 통제됐다.



7일 제주지방기상청에 따르면 이날 오후 4시 30분 현재 신적설(24시간 동안 새로 내려 쌓인 눈)은 한라산 사제비 6㎝, 삼각봉 4.7㎝, 어리목 4.5㎝, 서광·한남·가시리 각 0.3㎝, 산천단·성산 수산 각 0.2㎝ 등이다.

제주 산지에 대설특보가 내려진 7일 오전 한라산국립공원 성판악 탐방안내소 전광판이 탐방 전면 통제를 알리고 있다. 연합뉴스

현재 제주도 산지와 남부 중산간에 대설주의보가, 남부를 제외한 제주도 전역에 강풍주의보가 발효 중이다.



많은 눈이 내려 쌓이면서 일부 산간 도로는 차량 운행이 통제되고 있다.



제주시와 서귀포시를 잇는 산간 도로인 1100도로 어승생삼거리∼구탐라대사거리는 모든 차량 운행이 통제됐다.



516도로의 경우 소형차량 운행 시 월동장구를 갖춰야 한다.



한라산 입산은 전면 통제됐다.



기상청은 8일 늦은 밤까지 곳에 따라 눈이 내리겠다고 예보했다.



예상 적설은 산지 10∼20㎝(해발고도 1천500ｍ 이상 등 많은 곳 30㎝ 이상), 중산간·동부 5∼15㎝, 그 외 해안 지역 3∼10㎝다.



예상 강수량은 5∼20㎜다.



특히 산지와 중산간·동부에 이날 밤부터 8일 오후 사이 시간당 1∼3㎝(일부 지역 시간당 5㎝ 이상)의 강한 눈이 내리겠다.



해안에도 8일 새벽부터 오전 사이 시간당 1∼3㎝의 많은 눈이 내리겠다.



기상청은 "내일(8일)까지 제주에 강약을 반복하면서 많은 눈이 내려 쌓일 것으로 예상된다"며 "많은 눈으로 인한 피해가 없도록 주의하기를 바란다"고 당부했다.

