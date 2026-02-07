김대중 전남교육감, ‘글로컬 미래교육’ 출판기념회… 1만여 명 참석

김대중 전남도교육감이 7일 순천만생태문화교육원에서 두 번째 저서 ‘김대중의 글로컬 미래교육’ 출판기념회를 열고 전남·광주의 미래교육 비전을 제시했다.

장휘국 전 광주교육감(왼쪽 첫번째)이 장만채 전 전남교육감과 함께 ‘김대중의 글로컬 미래교육’ 출판기념회에서 축사를 하고 있다. 조은그림 제공

이날 행사에는 1만여 명의 인파가 몰린 가운데 김영록 전남지사와 강기정 광주시장을 비롯해 주철현·김문수·신정훈·민형배 국회의원, 김태균 전남도의장과 다수의 전남도의원이 참석했다.

특히 주민직선 교육자치 시대를 열었던 장만채 전 전남교육감과 장휘국 전 광주교육감이 나란히 참석해 눈길을 끌었다. 전남교육감 선거에 출마했던 문승태 전 순천대 부총장도 자리를 함께했다.

김영록 전남도지사(왼쪽 첫번째)가 김대중 전남교육감의 저서 ‘김대중의 글로컬 미래교육’ 출판기념회에 참석해 축사를 하고 있다. 조은그림 제공

출판기념회는 기존 정치인 행사와 차별화된 연출로 주목받았다. 행사는 한 편의 애니메이션 영상으로 시작됐으며, 김 교육감의 교육 철학과 전남·광주 교육의 미래 구상을 애니메이션으로 풀어냈다.

해당 영상에는 인공지능(AI) 사회자가 등장해 색다른 분위기를 연출했다. 김 교육감은 영상 녹음에도 직접 참여했으며, 영상은 출판사 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.

김대중 전남도교육감이 7일 순천만생태문화교육원에서 두 번째 저서 ‘김대중의 글로컬 미래교육’ 출판기념회를 열고 전남·광주의 미래교육 비전을 제시했다. 조은그림 제공

책의 제작 방식 역시 이목을 끌었다. 재생용지를 사용하고 접착제 대신 실로 엮는 사철제본 방식을 적용해 환경과 공생의 가치를 담았다. 이는 평소 친환경 정책을 강조해 온 김 교육감의 요청에 따른 것으로 알려졌다.

책 내용도 형식보다 메시지에 집중했다. 화려한 사진이나 업적 나열 대신 단 한 장의 흑백사진만 수록하고, 270여 쪽 분량을 미래교육에 대한 고민과 정책 구상으로 채웠다. 행사에서는 저서 내용을 중심으로 한 토론도 함께 진행됐다.

김 교육감은 오는 21일 나주 동신대학교, 28일 목포국제축구센터에서 독자들과의 만남을 이어갈 예정이다.

