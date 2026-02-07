“5월 지나면 더 떨어질까” 정부 압박에 쏟아지는 매물…집값 눈치싸움 치열

집을 사려는 사람과 팔려는 사람 사이의 팽팽한 줄다리기가 시작됐다. 다주택자를 겨냥한 이재명 대통령의 연이은 압박 발언이 시장을 흔들면서, 서울 주요 지역을 중심으로 ‘일단 팔고 보자’는 매물이 눈에 띄게 늘고 있다.

이재명 대통령의 연이은 고강도 부동산 메시지에 서울 강남3구 등에서 급매물이 늘어난 5일 오후 서울 송파구의 한 공인중개사 사무실에 양도소득세 상담 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

하지만 정작 집을 사려던 실수요자들은 느긋한 모양새다. 양도세 중과 유예 기한이 끝물에 다다를수록 급해진 집주인들이 가격을 더 낮출 것이라는 기대감이 시장을 지배하고 있기 때문이다.

7일 부동산 플랫폼 아실의 통계를 보면 지난 6일 기준 서울 주택 매물은 5만9706건으로, 불과 열흘 전보다 7.2%나 늘어났다.

특히 선호도가 높은 ‘한강벨트’와 ‘강남 3구’의 움직임이 심상치 않다. 성동구의 매물이 16.5% 급증하며 가장 가파른 상승세를 보였고, 광진구(16.2%)와 송파구(14.9%)가 그 뒤를 이었다. 서초와 강남구 역시 매물이 각각 9% 이상 늘어나며 다주택자들이 본격적인 자산 정리에 나섰음을 보여준다.

전문가들은 다음 주 정부가 내놓을 보완책이 시장의 향방을 가를 결정적 승부처가 될 것으로 보고 있다.

현재 토지거래허가구역 내 매물이나 세입자가 있어 당장 처분이 곤란한 주택에 대해 정부가 어떤 ‘퇴로’를 열어주느냐에 따라 다주택자들이 매물을 거둬들일 가능성도 있기 때문이다.

여기에 이미 ‘똘똘한 한 채’ 전략으로 선회해 자녀 등에게 증여를 마친 다주택자가 많다는 점도 변수다. 올해 1월 서울의 증여 건수는 전년 대비 87.4%나 폭증했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지