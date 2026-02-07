“와인 무제한에 120분 스파까지”...호텔家, 연인들의 ‘심쿵’ 밸런타인데이 공략법

달콤한 초콜릿 향기가 거리마다 번지기 시작했다. 연인들에게 일 년 중 가장 설레는 날, 밸런타인데이가 코앞으로 다가왔다. 올해 호텔업계가 준비한 선물 보따리는 유독 풍성하다.

소노인터내셔널 제공

단순히 초콜릿을 주고받는 것을 넘어, 남해의 푸른 바다를 보며 즐기는 무제한 와인 파티부터 도심 속 프라이빗한 럭셔리 스파까지 연인들의 오감을 만족시킬 코스가 즐비하다. 뻔한 데이트 대신 특별한 서사를 남기고 싶은 이들을 위해 가볼 만한 프로모션들을 꼼꼼히 짚어봤다.

7일 호텔업계에 따르면 먼 바다의 낭만을 꿈꾼다면 전남 여수가 정답이다. 소노캄 여수는 호텔 최상층인 26층 ‘마레첼로’에서 바다 전망과 함께 와인을 마음껏 즐기는 ‘와인&딜라이트 나이트’를 선보인다.

1인 5만원이라는 합리적인 가격에 레드·화이트·스파클링·포트 와인 등 7종의 와인과 생맥주를 무제한으로 내놓는다. 셰프가 정성껏 준비한 특선 플래터와 감자튀김, 간단한 핑거 푸드바도 마련되어 있다. 매일 밤 9시부터 자정까지 운영되니, 밤바다의 정취를 안주 삼아 긴 대화를 나누기에 안성맞춤이다.

도심 속 미식 데이트를 계획 중이라면 강남과 여의도가 치열하다. 안다즈 서울 강남은 2층 ‘조각보’에서 13일부터 15일까지 스페셜 디너를 운영한다. 핑크빛 샴페인인 ‘모엣 샹동 로제’ 한 잔으로 시작되는 이 코스는 랍스터와 한우 1++ 안심 등 최고급 식재료로 채워진다. 특히 캐치테이블로 예약하면 20% 할인을 받을 수 있어 영리한 예약이 필수다.

여의도 콘래드 서울은 ‘로맨틱의 정석’을 보여준다. 베이커리 ‘플레임즈’에서는 스페셜 케이크를 구매하면 생화 장미 한 송이를 함께 패키징해 주는 섬세함을 발휘했다. 이탈리안 레스토랑 ‘아트리오’에서는 하트 모양 라비올리를 포함한 5코스 디너를, 스테이크 하우스 ‘숯. 더 붓처스 엣지’에서는 꽃다발이 포함된 7코스 메뉴를 선보이며 여심 저격에 나선다.

조금 더 깊은 휴식과 프라이빗한 시간을 원한다면 반얀트리 서울의 ‘라벤더 세레니티’ 패키지가 눈에 띈다. 2인 기준 100만원을 호가하는 고가지만, 그만큼 확실한 보상을 약속한다.

은은한 라벤더 향이 가득한 더블 트리트먼트 룸에서 120분간 전문 테라피스트의 관리를 받으며 일상의 피로를 씻어낼 수 있다. 발리니스 바디 테라피와 프리미엄 페이셜 케어로 구성됐으며, 관리가 끝난 뒤 이어지는 커플 티 타임은 둘만의 시간을 완성하는 백미다. 3월 말까지 운영되니 밸런타인데이 당일을 놓친 커플들에게도 좋은 선택지가 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지