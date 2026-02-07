“정말 못 말려”…트럼프, ‘원숭이 오바마’ 영상 SNS 올렸다가 삭제, “인종차별 논란”

도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 전 대통령 부부의 얼굴을 원숭이에 합성한 장면이 담긴 동영상을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 논란이 일자 삭제했다. 백악관은 해당 게시물이 직원의 실수로 올라간 것이라고 해명했다.

트루스소셜에 올라온 오바마 전 대통령 조롱 영상. 트루스소셜 화면 캡처=연합뉴스

6일(현지시간) 로이터통신과 AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령의 소셜미디어 계정에 게시됐던 문제의 영상은 인종차별적 이미지를 연상시킨다는 비판이 확산되자 삭제됐다. 익명을 요구한 백악관 관계자는 “백악관 직원이 실수로 게시물을 올렸다”며 “이미 삭제됐다”고 밝혔다.

1분 분량의 동영상은 트럼프 대통령이 재선에 실패한 2020년 대선이 ‘부정선거’ 였다는 그의 주장을 되풀이하는 내용으로 말미에 오바마 전 대통령 부부를 원숭이로 묘사한 클립이 들어갔다.

배경 음악으로는 영화 ‘라이온 킹’의 삽입곡 ‘더 라이언 슬립스 투나잇’(The Lion Sleeps Tonight)이 사용됐고, 원숭이 몸을 한 오바마 전 대통령 부부가 음악에 맞춰 몸을 흔드는 모습이 담겼다.

전날 밤 동영상이 게시된 직후부터 논란이 거셌지만, 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 이를 “가짜 분노”라고 일축했다. 따라서 직원 실수라는 해명보다는 여론 동향을 고려해 이튿날 오전에야 삭제했을 가능성에 더 무게가 실린다.

흑인인 오바마 전 대통령 부부를 아프리카 밀림 속 원숭이에 빗댄 것은 인종 차별이라는 비판을 피하기 어렵다고 판단했기 때문으로 보인다.

이 동영상에 대해 민주당 진영이 강하게 반발한 것은 물론, 공화당 일각에서도 흑인 상원의원인 팀 스콧이 엑스(X·옛 트위터)에서 “그것이 가짜이기를 기도하고 있다”고 쓰는 등 비난이 잇따르고 있다.

트럼프 대통령의 트루스소셜 계정 캡처

트럼프 대통령은 오바마 전 대통령이 미국 태생이 아니라는 주장을 펴기도 했다. 지난해에는 오바마 전 대통령이 백악관 집무실에서 체포돼 죄수복을 입고 철창에 갇힌 인공지능(AI) 생성 영상을 트루스소셜에 올린 바 있다.

또 흑인인 민주당의 하킴 제프리스 하원 원내대표가 가짜 콧수염을 달고 멕시코전통 모자인 솜브레로를 쓴 모습이 담긴 AI 영상도 올려 인종 차별 비판에 직면하기도 했다.

오바마 전 대통령의 측근인 벤 로즈 전 백악관 국가안보회의(NSC) 부보좌관은 엑스에 “미래의 미국인들이 오바마 부부를 사랑받는 인물로 기억하는 반면 트럼프는 역사의 오점으로 연구하게 될 것이라는 사실이 트럼프와 그의 인종차별적 추종자들을 영원히 괴롭힐 것”이라고 적었다.

